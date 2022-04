El neonazi valencià que se’n va anar a Síria i ara reapareix a Ucraïna amb un Kalashnikov: “Açò és una passada”

El neonazi valencià Pablo Garrido Mancebo, conegut com a Turbito, ha canviat un llançacoets a Síria per un AK-74 a Ucraïna. El militant de l’extrema dreta, que llueix abundants tatuatges nazis i té antecedents penals, ha tornat a aparéixer armat en una zona de conflicte bèl·lic. Si l’any passat la seua destinació va ser Síria, tal com mostraven les fotos publicades per elDiario.es, enguany Turbito ha recalat a Ucraïna, segons un vídeo en què apareix exhibint un fusell d’assalt Kalashnikov.

“Les bales noves, un equip que et cagues”, diu visiblement il·lusionat en un vídeo que ha circulat en xarxes de l’extrema dreta espanyola. “Açò de trinca”, afig sostenint un AK-74M, un fusell d’assalt de 5,45 mil·límetres de la família dels mítics AK-47 soviètics.

Pablo Garrido Mancebo, 'Turbito', conocido nazi valenciano luchando en Ucrania contra Rusia por los valores de la UE y los EE. UU. pic.twitter.com/ru4wE5y4Hg — Pàvel (@__Ilich__) 17 de abril de 2022

La guerra a Ucraïna ha aflorat de nou, igual que a Síria, la presència de militants neonazis en escenaris bèl·lics, sovint usada a efectes propagandístics. El batalló Azov, un grup d’extrema dreta ucraïnés amb una ala militar que compta amb membres obertament neonazis, s’ha convertit en un imant per a ultres de tot el món, inclosos espanyols.

“Açò és una passada”, diu Turbito en el vídeo. “La penya és de puta mare i estem de puta mare”, explica sobre la seua experiència a Ucraïna. Pablo Garrido Mancebo és un conegut militant neonazi que ha estat en el mòdul de presos preventius número 14 del centre penitenciari Antoni Asunción de Picassent (València).

A Síria es va fotografiar amb esvàstiques tatuades i sostenint un llançacoets similar als RPG russos, encara que amb aparença artesanal. En el breu vídeo rodat a Ucraïna, llueix un tatuatge en el crani rapat d’una calavera, inspirat en el Totenkopf (cap de mort, en alemany), símbol de la unitat de combat de les Waffen SS nazis.

Amb pantalons de camuflatge militar i omplint el carregador del fusell, Turbito apareix radiant i celebrant l’armament de què disposa a Ucraïna. “Aquest és el meu catre, ací és on dormim, que tampoc necessitem més”, conta el neonazi valencià, que acaba el vídeo saludant a “tots els espanyols”.

El jove ha sigut monitorat per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat després de la seua tornada a Espanya des de Síria, segons fonts coneixedores de la seua trajectòria. No obstant això, el seu retorn de les excursions a escenaris bèl·lics, enquadrades en moviments paramilitars neonazis, contrasta amb el retorn no tan plàcid de militants d’extrema esquerra a Espanya des de les mateixes zones de guerra. Així doncs, Roberto Vaquero, líder del Front Obrer, un grupuscle de tendència estalinista, va ser condemnat pel Tribunal Suprem a un any i tres mesos de presó com a autor responsable d’un delicte de pertinença a grup criminal per col·laborar amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK).