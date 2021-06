Una organització d’agricultors es queixa de les destrosses que provoquen els flamencs en els arrossars de l’Albufera

Grups de fins a 300 o 400 flamencs arranquen i xafen les plantes tendres, i deixen camps sencers totalment destrossats. Aquesta és la queixa que ha fet l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja), que assegura que aquests ocells van més enllà del Parc Natural de l’Albufera i que causen danys en els arrossars pròxims.

El delegat d’AVA-Sollana, José Felip, és un dels damnificats: “Els flamencs fan encara més mal que els ànecs. L’any passat ja vaig haver de replantar tres vegades unes 40 fanecades, la qual cosa em va disparar els costos de producció, i al final de la temporada no vaig recollir ni la meitat de la collita habitual. Ara m’acaben de devastar 25 fanecades i això podria ser només el principi”.

Des d’AVA afirmen que les bandades de flamencs agreugen els danys provocats per la fauna salvatge en els arrossars del Parc Natural de l’Albufera. Però s’adverteix que des de l’hivern del 2012 hi hagué un salt important d’arribada d’aquests camallargs i que durant els mesos més freds pot arribar a haver-hi milers d’exemplars d’aquests ocells migradors. Assenyala així que els flamencs estan dispersant-se des del llac i els tancats situats en les zones baixes fins a les àrees pròximes a les poblacions.

El flamenc és un ocell que arriba a fer 1,40 metres i viu en bandades d’unes quantes desenes d’exemplars que poden arribar a ser centenars. S’alimenten de crustacis i algues que obtenen filtrant amb el bec les aigües de poca profunditat amb una certa salinitat, com és el cas de l’Albufera valenciana.

Segons estimacions de l’associació, les pèrdues econòmiques ocasionades per l’avifauna en els arrossars de l’Albufera van arribar a 400.000 euros en campanyes anteriors i l’entrada en escena d’aquest ocell podria repuntar aquesta xifra.

Davant aquestes pèrdues, l’organització agrària reclama compensacions als agricultors afectats en funció dels danys patits i una millora de la cobertura de l’assegurança agrària per aquesta mena de risc, ja que en la majoria dels casos les limitacions establides no permeten accedir a cap mena d’indemnització econòmica per l’estat fenològic de la planta i la superfície afectada.