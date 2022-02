Orienta: com acompanyar i orientar les víctimes valencianes de l’LGTBIfòbia

Aquesta setmana s’ha conegut el cas d’una agressió homòfoba en un institut de Secundària de la localitat valenciana de Bétera, quan un nombrós grup d’alumnes –més d’un centenar– van insultar, van increpar i van agredir un professor al pati per la seua condició sexual fa uns dies. El docent, Miquel Àlvarez, ha exigit acabar amb el discurs d’odi que reprodueixen els estudiants, mentre que la comunitat educativa de l’IES Les Alfàbegues també ha secundat un manifest exigint el final de les agressions. Precisament, la Conselleria d’Igualtat disposa d’un servei d’ajuda a les víctimes d’aquesta mena de conductes, també en l’àmbit educatiu.

A l’agost del 2019, la Generalitat Valenciana posava en marxa el servei Orienta d’assessorament i suport a persones LGTBI –en el primer any de funcionament va fer més de 5.000 atencions a través de les seues tres oficines de València, Alacant i Castelló–, un programa previst en la llei valenciana d’igualtat LGTBI aprovada al novembre del 2018 per atendre la realitat i les necessitats d’aquest col·lectiu i avançar en la promoció de la defensa dels seus drets i en la lluita contra la discriminació que puguen patir en l’àmbit social, rural, cultural, laboral, sanitari i educatiu.

Les víctimes tenen al seu abast el programa Orienta, en què les persones que hagen patit agressions (o assetjament escolar en l’àmbit educatiu) per LGTBIfòbia poden recórrer a l’assessorament dels professionals perquè sàpien què fer i els passos a seguir davant aquesta mena de situacions, tal com explica Raquel Jornet des de l’oficina provincial a València, que compta amb tres treballadors socials, un educador social, dues advocades, quatre psicòlogues i quatre professionals de suport, a més de la persona responsable de la coordinació de l’oficina.

Així doncs, quan es rep una denúncia en l’àmbit educatiu, es posa en marxa el protocol d’assetjament: es denuncia el succés en el centre; en el cas que no hi haja resposta, es recorre a la inspecció educativa; i de manera paral·lela o si no hi ha altre remei, es recorre a la via judicial. Així doncs, s’acompanya la víctima, amb una primera atenció per mitjà de l’assessorament legal i dels treballadors socials: “No podem intervindre en un judici, però sí acompanyar i assessorar, aconsellant la víctima i la seua família sobre com es denuncia en el centre, el protocol a aplicar-hi, el temps que han d’esperar i els passos a seguir si el centre no segueix el protocol”.

Jornet destaca el volum de faena considerable que tenen en el servei, atesos molts menors i famílies, però també altres perfils: “No és que hi haja més casos, potser perquè hi ha més por de denunciar per la incertesa de saber què passarà, però sí que cal reconéixer que és una situació preocupant, i ho seria encara que tan sols hi haguera una única víctima, perquè no haurien d’ocórrer”. “El problema és que l’insult està normalitzat”, lamenta Jornet, que es refereix també a les situacions d’assetjament (com a acció repetida en el temps feta per un grup), les humiliacions i les vexacions, a més de les agressions físiques pròpiament dites.

Sobre casos com el de Bétera, que es produeixen en els centres educatius, des d’Orienta destaquen que els col·legis i els instituts tenen cada vegada més eines per a combatre aquest tipus d’actituds: “A més, haurien de ser espais segurs per a totes les persones, independentment de l’orientació sexual dels alumnes o els docents”.

Serveis d’Orienta

Els serveis que ofereix Orienta als ciutadans són: assessorament psicològic, tant individual com en parella o en grup; Itineraris individualitzats d’atenció social, que inclouen acompanyament personalitzat; suport legal en temes relacionats amb qüestions LGTBI (matrimoni, filiació, modificació registral en persones trans…); atenció a la infància i l’adolescència LGTBI, així com a les seues famílies; orientació laboral i educativa, especialment per a les persones trans; assessorament a persones migrants LGTBI sobre les possibilitats de regularització de la seua situació i de petició d’asil; atenció i ajuda a víctimes de violència intragènere (en parelles del mateix gènere); i atenció i ajuda a víctimes de discriminació i delictes d’odi per LGTBIfòbia.