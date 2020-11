El Peix de Llotja genera al voltant de 8.000 llocs de treball a la Comunitat Valenciana

La captura i la comercialització del Peix de Llotja ocupa prop de 8.000 persones a la Comunitat Valenciana, de les quals 3.000 ho fan a través d’ocupacions directes i 5.000 de manera indirecta. Des del distintiu Peix de Llotja es pretén donar valor i reconeixement a tots ells, així com fomentar el producte local i de temporada de la pesca extractiva que les prop de 20 confraries que hi ha a la Comunitat València obtenen cada dia. Aquestes dades s’han avançat en la presentació de la campanya ‘Peix de Llotja is cool’, presentada per Eugeni Alemany i creada per l’agència de brànding Trumbo, i promoguda per la Comissió Interfederativa de les Confraries de Pescadors (Coincopesca), una proposta que va nàixer el 2017 de la mà de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, juntament amb les federacions provincials de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana.

“Ha sigut un any complicat per al sector de la pesca, que ha sigut el subsector primari que ha patit més les conseqüències de la pandèmia, perquè, quan era impossible eixir a pescar, s’ha vist amb enormes dificultats: és moment de donar-li les gràcies”, assenyalava Mireia Mollà, consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. De la mateixa manera, el president de Coincopesca, Sergio Albiol Zurita, ha assegurat que la campanya té com a objectiu “recuperar la nostra essència: volem recuperar el Peix de Llotja, perquè és parlar de qualitat, tradició i gastronomia”.

El Peix de Llotja s’ha convertit en un aliment referent de la Comunitat Valenciana. Els 588 vaixells de pesca que treballen diàriament “per oferir un producte de qualitat han assolit el seu objectiu al tancament del 2019”: l’any passat, els valencians van augmentar el seu consum de producte local fins a un 10% respecte de l’any anterior, i així van arribar a desembarcar més de 22.000 tones de peix i marisc, “que s’obtenen gràcies al coratge i a la valentia dels pescadors”. El Peix de Llotja és un producte “únic, sostenible i de molta qualitat extret dels ports valencians, castellonencs i alacantins”. Aquest emblema diferenciador de la Comissió Interfederativa de les Confraries de Pescadors pretén estimular el consum sostenible del peix i el marisc, recollit en els més de 500 quilòmetres de costa valenciana.

La Confraria de Pescadors de València va capturar més de 278 tones de peix i marisc local el 2019, cosa que va generar un total d’1,8 milions d’euros per la pesca de llotja. Aquestes dades suposen el 13,2% del peix i el marisc total a la província de València.

“Segell de garantia i sostenibilitat”

Peix de Llotja és una marca de garantia de la Comunitat Valenciana que gestiona la Comissió Interfederativa de les Confraries de Pescadors. El seu element diferencial és que els productes recollits per les confraries valencianes s’obtenen “de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient”. El Peix de Llotja és un producte ecològic i de quilòmetre zero, és a dir, la distància entre la captura i el consum és reduïda, fet que suposa un descens de les emissions de CO₂ pel transport. El peix i el marisc de llotja “és garantia de frescor i sostenibilitat, i amb el seu consum s’estableix un compromís pel sector i tots els treballadors que en fan possible la pesca i la distribució. Des de Torrevella a Vinaròs, les diferents confraries adquireixen els aliments de temporada frescos, saborosos, saludables i sostenibles, que formaran part de la cultura autòctona, així com d’una gastronomia sana i equilibrada”.