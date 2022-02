La Generalitat externalitza la redacció del pla de finançament d’universitats després de dos anys de retard

La Conselleria d’Innovació i Universitats encarrega a un tercer la redacció del pla de finançament pluriennal de les universitats públiques després de dos anys de retard. El departament que dirigeix Carolina Pascual ha tret a licitació la contractació d’un servei de consultoria per a dissenyar el pla que determinarà els recursos de les cinc universitats públiques, segons va avançar Valencia Plaza i ha confirmat aquest diari. L’import del contracte per a redactar un projecte embossat des de l’inici de la legislatura és de 82.280 euros.

Al juny del 2021, la consellera va assegurar en una entrevista a Europa Press que l’esborrany del projecte s’enviaria a les universitats aquell mateix estiu i va fixar en el pròxim curs la seua entrada en vigor. “La idea és que estiga implementat i funcionant en el 2022-2023”, va indicar Pascual a l’agència de notícies. El grup de treball per a la redacció del pla es va crear al febrer del 2020, amb la intenció de projectar un document marc per als pròxims deu anys. Segons expliquen fonts de la conselleria, la comissió d’experts va elaborar les directrius del pla i els eixos estratègics i la tasca de la consultoria serà establir “indicadors tècnics objectius” per a implementar les recomanacions dels experts. Pascual ha defensat constantment que el document requereix el consens de les cinc universitats públiques per a aprovar-se.

Les universitats públiques valencianes reclamen conéixer el pla al més prompte possible i mesures contra la precarització de les entitats. La nova llei d’universitats, que va començar a treballar l’exministre Manuel Castells i que ara desenvolupa Joan Subirats, advoca per fórmules que reduïsquen la temporalitat de professorat, centrada especialment en la figura del professor associat. “No aconseguim atraure professionals de prestigi com a associats. Haurem, probablement, de pagar més. No podem convertir aquesta figura en un refugi de precarietat i la manera de reduir la càrrega docent de titulars i catedràtics”, va expressar el titular d’Universitats del Govern en una entrevista en El País. Sense un marc de finançament, competència de les comunitats autònomes, els centres universitaris tindran difícil quadrar els plans d’estudi i les hores lectives sense incrementar la massa salarial del professorat.

En la presa de possessió d’Amparo Navarro com a presidenta de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes, la consellera va incidir que tots els equips econòmics de les cinc universitats públiques valencianes treballen en això i es va comprometre que es presente el 2022 per a ser aprovat l’any vinent. Si el projecte no s’aprova abans que acabe l’any i s’incorpora als pròxims pressupostos per a l’entrada en vigor en el curs 2023-2024, la seua aplicació serà inviable dins de la segona legislatura del Govern del Pacte del Botànic.