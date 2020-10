Hisenda es resisteix a una pujada d’impostos i deixa el debat en mans dels grups parlamentaris valencians

La pujada d’impostos a les grans fortunes del Govern de coalició que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias van anunciar dimarts passat va ser escoltada amb molta atenció en les files de Compromís i Unides Podem. Dos dels tres socis del Govern del Botànic fa setmanes que reclamen en el parlament autonòmic i en els seus espais com a partits una reforma fiscal a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, sense trobar-hi resposta.

Els socis lamenten que el PSPV i els seus dirigents no vulguen parlar d’una nova pujada d’impostos a grans fortunes. Dijous, en la sessió de control al president de la Generalitat, Ximo Puig va deixar sense respondre les preguntes dels portaveus d’Unides Podem i Compromís sobre aquesta qüestió i es va limitar a enumerar algunes partides dels pressupostos que l’executiu aprovaria l’endemà. En els socis de govern hi ha un cert malestar per l’elusió que fa el PSPV i la conselleria d’Hisenda a aquestes mesures, molt similars a les que planteja el Govern central. La coalició, juntament amb Unides Podem, es recolza en la reforma presentada per Sánchez i Iglesias per reclamar coherència al Govern autonòmic i pressionar per a una pujada d’impostos i la inclusió de taxes verdes.

Divendres, el conseller Vicent Soler expressava després de la presentació dels pressupostos del 2021, els més expansius fins hui, que l’executiu ja va abordar una reforma fiscal ambiciosa el 2017 –una mesura que Podem reivindica com a força impulsora– i es mostrava obert a les propostes “rigoroses i prudents”. Soler destacava que el Govern central fa ara el que el valencià està fent sis anys: “Tenim anys d’avantatge” en matèria de justícia fiscal. “Estem a favor de l’article 31 de la Constitució: que pague més qui tinga més. Com a govern, hi estem absolutament disposats, només faltava això”, resolia el conseller.

La reforma fiscal haurà d’abordar-se en la Llei de mesures fiscals, també anomenada Llei d’acompanyament als pressupostos, el projecte dels quals es va aprovar fa més d’un mes. En això s’emparen els dirigents socialistes del Govern valencià per no abordar aquesta qüestió: el debat, expliquen, es donarà en les Corts Valencianes, ja que hauria d’introduir-se com a esmena a la Llei d’acompanyament. Si el parlament ho aprova, l’executiu ho integrarà, responga o no al criteri dels responsables d’Hisenda.

Els socialistes no són partidaris d’incrementar els impostos en aquesta època de pandèmia. Com va indicar el seu portaveu, Manolo Mata, en una entrevista amb elDiario.es, confien que si les grans fortunes han incrementat el seu patrimoni, els mateixos tipus impositius seran prou per a recaptar més. No obstant això, els comptes que ha presentat Soler preveuen una caiguda superior a l’1% en la recaptació d’impostos directes i indirectes. A més, molts dubten de la capacitat recaptatòria del tram de l’IRPF que planteja Compromís, que estima que afecte 13.000 contribuents amb rendes superiors a 200.000 euros.

En una altra òrbita planeja una segona qüestió: el suport de Ciutadans als comptes públics. La formació que lidera Toni Cantó s’ha mostrat molt interessada en aquesta negociació, amb diverses reunions amb el president Ximo Puig. Cantó no vol donar suport a uns comptes que pugen els impostos, encara que la dirigent nacional, Inés Arrimadas, sí que s’ha mostrat disposada a donar suport als comptes de l’Estat en el Congrés, malgrat la reforma fiscal. Un acostament que no agrada gens als socis del Botànic, que insisteixen a continuar estirant dels de Puig cap a l’esquerra.