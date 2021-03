La ministra Montero es compromet amb Ximo Puig a accelerar els mecanismes de compensació a les comunitats infrafinançades com la valenciana

El Ministeri d’Hisenda es compromet amb la Generalitat Valenciana a accelerar la reforma del sistema de finançament i a activar de manera urgent els mecanismes compensatoris que va acordar amb les comunitats autònomes l’estiu passat. Així ho ha traslladat la ministra Maria Jesús Montero al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una trobada dimecres en la seu del ministeri, a Madrid.

Puig ha insistit que cal buscar un consens per al nou sistema de finançament que garantisca la suficiència i el repartiment equitatiu entre les comunitats autònomes i pose fi a la situació d’infrafinançament que arrossega la Comunitat Valencià. Aquesta reforma, ha expressat, és fonamental per a la recuperació econòmica i requereix unes bases que vagen més enllà dels cicles electorals. “No es pot continuar bloquejant la reforma del sistema”, ha assegurat el president.

El dirigent valencià ha tractat amb la ministra la posada en marxa del fons de 13.400 milions d’euros de finançament extraordinari per a les comunitats autònomes, un acord entre el Govern i les comunitats adoptat l’octubre passat per compensar el possible dèficit autonòmic del 2021. Segons la Generalitat, el ministeri “té la intenció d’activar-lo de manera immediata” per pal·liar la caiguda econòmica. En l’últim Consell de Política Fiscal i Financera el Govern va fixar un dèficit de referència del 2,2% per a les comunitats autònomes i es va comprometre a assumir el 50% del total, part que s’incorpora amb aquesta transferència que encara no s’ha activat.

Montero va explicar llavors que el 2,2% del dèficit “no és una xifra a l’atzar”, sinó que recull un 0,6% de la consolidació del dèficit previst per a enguany, més els 16.000 milions, un 1,4% del PIB, de l’aportació de Fons COVID-19 abonat el 2020 i el 0,2% del PIB de menor finançament global que llança el sistema de finançament.

El president valencià també ha sol·licitat al ministeri que el pla de 650 milions d’euros en ajudes directes per a les empreses es tramite de manera més ràpida per poder agilitar el pagament. Puig ha informat que s’ha marcat el termini d’un mes per a signar el conveni i poder convocar així les ajudes i repartir els fons entre les empreses. Hisenda, segons ha expressat, dona marge a les autonomies per a adequar les ajudes als seus sectors productius.