La reunió de Puig amb Montero reactiva el debat sobre la reclamació valenciana de reforma del sistema de finançament autonòmic

El 17 de gener de 2017, la Conferència de Presidents Autonòmics va acordar la creació d’una Comissió d’Experts l’objecte de la qual seria “fer les anàlisis necessàries per a la formulació posterior d’un nou model de finançament autonòmic fonamentat en els principis de solidaritat, suficiència, equitat, transparència, corresponsabilitat fiscal i garantia d’accés dels ciutadans als serveis públics en funció del cost efectiu d’aquests”. Un mes després, el Consell de Ministres va adoptar l’acord de constitució de la comissió, formada per professionals independents de prestigi reconegut proposats per l’estat i les comunitats autònomes. Després d’una vintena de reunions, els experts van emetre el seu dictamen, que va ser distribuït a les comunitats en el Consell de Política Fiscal i Financera de juliol d’aquell mateix any.

Des de llavors, les promeses i els compromisos per a avançar en la reforma del sistema de finançament s’han anat succeint. Estudis, esbossos, reunions o la promesa de tindre “un esquelet” per part del president del Govern, Pedro Sánchez, han sigut una constant en els últims quatre anys. El dijous passat, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, assegurava que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, s’ha compromés a accelerar la reforma del sistema, però que el clima polític convuls no ajuda a tancar acords entre les comunitats autònomes i els governs de diferent color polític. La política del bloqueig s’emporta per davant acords que necessita tot l’estat, però especialment aquells territoris, singularment la Comunitat Valenciana, que veuen que el forat en les seues arques públiques es fa més gran cada any i com llastra la prestació de serveis públics.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, manifestava la seua impaciència dilluns. “Podem ser comprensius, però la paciència té un límit”, va assenyalar el conseller socialista, que creu que la via institucional és la més adequada per a plantejar les reivindicacions i que la ministra Montero és ben conscient de la situació. “Aquest partit cal guanyar-lo en el Congrés dels Diputats”, va reclamar per demanar al PP suport al canvi de model. A parer seu, el Govern podria presentar una “alternativa” a l’actual model de finançament caducat que tinga més possibilitats de tirar avant en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), encara que ha advertit que això és només un “tràmit” i que ha de validar-se en el Congrés.

La reunió amb la ministra d’Hisenda, que també va assegurar que s’accelerarien els mecanismes de compensació i el finançament extraordinari compromesos l’octubre passat, servirà per a centrar el debat del dijous vinent en les Corts Valencianes. Dels cinc partits que registren una pregunta de control al Consell, tres han decidit interessar-se pel finançament –o l’infrafinançament– autonòmic i la solució que té. La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha registrat com a pregunta: “Quan hi haurà un canvi de model de finançament a la Comunitat Valenciana que torne el deute històric?”. Al mateix temps es mostrava molt crítica amb la falta de compromís del Govern. “Fa molts anys que estem amb una llei que va aprovar el PSOE el 2009 que perjudica greument la Comunitat Valenciana. No volem cap guerra amb cap comunitat, sinó que als valencians ens donen el que ens correspon”, va indicar la dirigent del PP, que considera que “la paraula de Puig, Sánchez i Baldoví no val res”, en referència a l’acord de Govern.

També insistirà en aquesta qüestió el soci en el Govern del Pacte del Botànic Compromís. El seu portaveu, Fran Ferri, preguntarà a Ximo Puig si considera que “el retard en la reforma del sistema de finançament per part dels diferents governs centrals i l’absència de mecanismes de compensació per a la situació de discriminació que pateixen els valencians” respon al “principi de lleialtat institucional”. Compromís va signar un acord d’investidura amb el PSOE i Unides Podem en què el Govern de coalició es comprometia a reformar el sistema de finançament autonòmic i a compensar les comunitats que arrosseguen quasi una dècada d’infrafinançament. De la seua banda, la portaveu adjunta de Ciutadans, Ruth Merino, que exercirà de portaveu en funcions en aquest ple, plantejarà al president “què opina sobre les declaracions del Govern central sobre l’ajornament de la reforma del finançament autonòmic”.