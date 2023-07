Zaplanistes, una ultracatòlica, la portaveu de la patronal hotelera i una ex de Ciutadans: qui és qui en el nou Govern valencià

Ja s’ha resolt el misteri sobre qui són els nous membres del Govern autonòmic de Partit Popular i Vox, un executiu paritari (cinc dones i cinc homes) que formaran set representants del PP i tres de la formació d’extrema dreta i que estarà compost pel president, dos vicepresidents i set consellers; deu membres en total, dos menys que en la legislatura passada. Mazón ha decidit rescatar antics alts càrrecs en els governs d’Eduardo Zaplana, a més de l’exsíndica de Ciutadans en les Corts Valencianes Ruth Merino, mentre que el partit d’ultradreta s’ha decantat per perfils més desconeguts –llevat de Barrera– per a l’opinió pública.

Carlos Mazón (PP). President de la Generalitat, assumirà les competències d’anàlisis, prospectiva i projectes estratègics, relacions amb la Unió Europea, l’Estat, altres comunitats autònomes i les Corts Valencianes, comunicació i promoció institucional, administració local, relacions amb els mitjans, simplificació administrativa, participació i transparència, publicacions, representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat. Mazón (Alacant, 1974), deixeble polític d’Eduardo Zaplana, va ocupar la Direcció General de la Joventut en l’última legislatura de l’exalcalde de Benidorm com a president de la Generalitat, entre el 1999 i el 2003, i la Direcció General de Comerç i Consum (2003-2004) i de Consum i Seguretat Industrial (2004-2007), ja amb Francisco Camps al capdavant de la Generalitat. Durant el mandat passat va ser president de la Diputació d’Alacant, des d’on va fer el salt a la presidència del Partit Popular valencià de la mà Pablo Casado i, sobretot, de Teodoro García Egea.

Vicente Barrera (Vox). Vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, tindrà competències de cultura, promoció cultural, patrimoni cultural i esport. Barrera (València, 1964) és llicenciat en Dret, encara que és més conegut pel gran públic per la seua faceta de matador de bous. La seua trajectòria en les places va ser reconeguda pel Partit Popular amb l’Alta Distinció de la Generalitat el 2011 i, en l’actualitat, la seua trajectòria professional l’ha portat a gestionar empreses lligades a la indústria agroalimentària, el sector de la restauració i l’hostaleria i el món immobiliari.

Susana Camarero (PP). Vicepresidenta segona i consellera d’Igualtat, Serveis Socials i Habitatge. Camarero (Madrid, 1970) s’encarregarà de les competències sobre dependència, famílies, infància i adolescència, joventut, dona, persones migrants, diversitat funcional, i prestacions socials, així com habitatge i cooperació al desenvolupament. Llicenciada en Dret i persona molt pròxima a Zaplana, ha sigut diputada i senadora del PP i també secretària d’Estat de Serveis Socials entre el 2014 i el 2016. En l’actualitat, assessora empreses, administracions i entitats en l’aplicació de polítiques d’igualtat i diversitat com a directora sènior Context Polític en Llorente y Cuenca i presideix la Confederació Nacional de Dones en Igualtat i ha tingut com a secretària general l’actual presidenta de les Balears, Margalida Prohens.

Ruth Merino (PP). Consellera d’Economia, Hisenda i Administracions Públiques i portaveu del Consell. Merino (Castelló, 1970), procedent de Ciutadans, va ser un dels fitxatges de Mazón per a la campanya del 2023. Tècnica d’Hisenda, va assumir el càrrec de portaveu de Ciutadans després de la marxa de Toni Cantó el 2021, però va abandonar el càrrec i la formació al començament d’enguany després del seu desacord amb el procés de refundació del partit. Del seu departament dependrà el finançament, la gran assignatura pendent dels últims anys, així com el sector públic empresarial i fundacional.

Marciano Gómez (PP). Conseller de Sanitat. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Gómez (Conca) és especialista en Medicina Familiar i Comunitària, així com especialista universitari en Acreditació de Centres i Serveis Sanitaris, a més de màster en Direcció i Organització d’Hospitals i Serveis de Salut, en Gestió per a la Humanització de la Sanitat i en Hospitalització Domiciliària. Un dels impulsors de les privatitzacions sanitàries en època d’Eduardo Zaplana –va ser secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de la Salut fins al 2004–, el ja conseller ocupava fins ara el càrrec de director de l’Àrea de Gestió Clínica Mèdica a l’Hospital Universitari La Fe, i ha sigut impulsor en la gestió sanitària per a la implantació de la col·laboració publicoprivada i de la normativa que regula les guàrdies mèdiques tant en l’àmbit de l’atenció primària com de l’hospitalària vigents en l’actualitat.

José Antonio Rovira (PP). Conseller d’Educació, Universitats i Ocupació. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Alacant, Rovira (Sant Vicent del Raspeig, 1962) és professor titular d’Escola Universitària al Departament d’Economia Aplicada i Política Econòmica de la Universitat d’Alacant. Ha sigut regidor, tinent d’alcalde, portaveu adjunt i regidor de Seguretat Ciutadana i Transports a l’Ajuntament d’Alacant, així com diputat provincial i autonòmic. Va ser també director general de Personal (2001-2007) i director territorial de la Conselleria d’Educació (2013-2014). Un dels primers objectius que s’ha marcat el nou conseller és la derogació del decret de plurilingüisme impulsat per Compromís i aprovat pel Pacte del Botànic la legislatura passada.

Salomé Pradas (PP). Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. Pradas (Castelló de la Plana, 1978) és llicenciada en Dret i professora de la Universitat Jaume I de Castelló. Va ser directora general de Medi Natural de la Generalitat Valenciana en l’època d’Isabel Bonig com a consellera, ha sigut regidora de l’Ajuntament de Castelló, senadora per Castelló i ha exercit també els càrrecs de vicepresidenta de la Comissió de Transports, portaveu constitucional i secretària general i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular. Del seu departament dependran reivindicacions històriques dels populars valencians, com és el tema del transvasament Tajo-Segura, així com les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Elisa Núñez (Vox). Consellera de Justícia i Interior (aquest departament perd les competències en Administracions Públiques). Doctora en Dret per la Universitat d’Alacant i diplomada en Ciències Religioses per la Universitat Pontifícia de Comillas, Núñez (Albacete) és la integrant del Govern autonòmic més desconeguda, va treballar entre els anys 2008 i 2011 com a assessora del secretari autonòmic de la conselleria que dirigia el condemnat per corrupció Rafael Blasco. És lletrada acreditada davant el Tribunal Eclesiàstic Metropolità de València i ha sigut assessora i responsable de programes d’integració de persones immigrants i estrangeres en la VII legislatura de la Generalitat Valenciana. Ha exercit com a advocada i lletrada del torn d’ofici en matrimonial i penal del Col·legi d’Advocats de València. En la seua tesi “La gestió pública de les polítiques d’integració de les persones immigrants i estrangeres”, la nova consellera feia un diagnòstic de la situació a la Comunitat Valenciana i apostava per propostes com “impulsar voluntariat social”, “fomentar la cooperació interrreligiosa” amb la finalitat d’involucrar les diverses confessions que conviuen en el territori i incrementar les escoles d’acolliment “per donar a conéixer a les persones immigrants els nostres valors constitucionals amb la finalitat de garantir una convivència social adequada, a més de rebre una formació bàsica en castellà i en valencià”.

Nuria Montes (PP). Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. Llicenciada en Dret, Montes (Madrid, 1969) ha desenvolupat la seua carrera professional en l’àmbit de l’empresa turística de la Comunitat Valenciana, i des del 1995 ha exercit el càrrec de secretària general de l’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec). Ha participat també en la creació de l’entitat publicoprivada de promoció VisitBenidorm en què, fins a l’actualitat, exerceix el càrrec de secretària. En l’àmbit de la innovació ha impulsat projectes per al sector turístic. Com a portaveu de la patronal hotelera de Benidorm, s’ha mostrat molt bel·ligerant contra la taxa turística impulsada pel Botànic.

José Luis Aguirre (Vox). Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enginyer tècnic agrícola, Aguirre (València, 1961) ha sigut diputat autonòmic per Vox des de la legislatura passada i ha portat temes relacionats amb l’agricultura en el parlament autonòmic. Ha sigut vicepresident del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles, delegat de l’orde de Malta a València i director gerent de la Gran Associació de Beneficència. El seu departament perd les competències en medi ambient, aigua i caça. La legislatura passada va ser el diputat de Vox que va mantindre un to més cordial amb el Consell del Botànic. En les seues primeres paraules ja com a conseller s’ha compromés a “lluitar pel sector primari”.