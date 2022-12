El Port de València aprova divendres l’ampliació amb els molls a mig gas pel descens de trànsits

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) es reuneix divendres a primera hora per analitzar l’informe de la Direcció General de Costes sobre la polèmica ampliació del port i, si escau, per aprovar el projecte constructiu dels nous molls que suposarà una inversió de 543 milions d’euros, IVA inclòs, per la part que correspon a fons públics.

El projecte s’aprovarà a pesar que Costes hi ha plantejat fins a 21 objeccions, que es desconeix en quin temps i amb quin cost se solucionaran, i malgrat incomplir de manera flagrant la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 pel que fa al volum de materials de rebliment (la DIA estableix 19 milions de metres cúbics i el projecte en requereix 25,7). Una declaració la vigència de la qual està més que qüestionada i que està basada en una llei de l’any 1986 que ja no existeix.

A més, s’aprovarà a pesar que l’Audiència Nacional té pendent de resoldre un recurs sobre la cessió de la condició d’òrgan substantiu a l’APV, que al seu torn és el promotor, cosa que implica que és l’organisme mateix el que ha de decidir si fa una altra declaració d’impacte ambiental.

Però sobretot, la nova terminal rebrà el vistiplau en un moment en què el comerç internacional està resituant-se i l’evolució del qual a llarg termini és difícil de predir.

De fet, segons fonts sindicals consultades, en aquests moments les diferents terminals estan funcionant a mig gas pel descens de trànsits, principlament en el cas dels contenidors de trànsit, és a dir, els que passen del vaixell al moll i del moll a un altre vaixell sense eixir del port.

Aquest tipus de trànsit serà una part important del que es mouria en la nova terminal, perquè és principalment el que genera actualment la naviliera MSC i, segons les mateixes fonts, és un trànsit molt volàtil pel fet d’estar exposat al context internacional, que en aquests moments tendeix a frenar-se per la relocalització de la producció que ha generat primerament la pandèmia i ara la invasió russa d’Ucraïna.

En concret, segons les dades de Ports de l’Estat, en els deu primers mesos de l’any per les seues terminals han passat 4.336.957 TEU (contenidors estàndard de 6,1 metres de longitud), cosa que representa un descens del 7,7%.

La caiguda més granes produeix en els contenidors plens de trànsit, 292.434 menys que l’exercici anterior, cosa que suposa un descens del 14%.

Els TEU d’importació continuen donant xifres en positiu amb un augment del 6,2%, mentre que els d’exportació cauen un 7,1%.

Entre gener i octubre del 2022 el trànsit total ha ascendit a 67,72 milions de tones, un 4,5% menys que en el mateix període de l’any anterior.

Ribó votarà en contra de l’ampliació

Com ja va passar en la votació de l’adjudicació de la terminal de creuers, el projecte d’ampliació s’aprovarà, però l’alcalde de València, Joan Ribó, votarà en contra pel fet de mancar d’una DIA amb els paràmetres ambientals actuals i que tinga en compte els canvis que s’han implementat en el projecte i el seu possible impacte a les platges del sud i al trànsit rodat.

“Hi ha declaració d’impacte ambiental? No. Ja vaig avisar fa dos anys, que ja es podia haver fet, per cert. Ja vaig avisar que sense aquesta declaració jo no podia votar a favor”, va afirmar Ribó dijous. Segons l’alcalde, el projecte presenta dos grans elements que necessiten “una reflexió mediambiental seriosa”. En primer lloc, “el tema de les platges del sud, de què hi ha un annex en l’informe del Ministeri important, sobre el qual cal reflexionar”. En segon lloc, “la mobilitat a la ciutat, com mourem els milers de camions que es desplaçaran per la ciutat, aquest és el problema”.

Per contra, la vicealcaldessa de València, edil de Desenvolupament i Renovació Urbana i portaveu socialista en el consistori, Sandra Gómez, va considerar que l’alcalde ha incomplit l’acord a què van arribar en el ple en afirmar que la DIA està vigent.

“Tan important és generar ocupació, desenvolupament i oportunitats com protegir i salvaguardar el nostre patrimoni natural, com les platges o l’Albufera”, ha precisat Sandra Gómez, que ha assegurat que l’informe del Ministeri analitza “tot això” i “la DIA actual”. Ha apuntat que Transició Ecològica ha estimat que, amb “una sèrie de condicionants, es pot desenvolupar l’ampliació”.