El Port de València crea un lloc teledirigit per a un cap que vinga d’“una empresa que facture 29.000 milions”

“Per a poder concórrer al procés selectiu caldrà acreditar haver treballat en llocs de responsable de transport en una empresa carregadora el volum de facturació de la qual, en l’exercici fiscal 2022, siga superior a 29.000 milions d’euros”.

Les bases per a la selecció mitjançant proves selectives d’un lloc de cap d’Experiència del Client per a l’Autoritat Portuària de València (APV) que firma la presidenta, Mar Chao, estableixen aquest requisit en el punt quatre.

Aquesta clàusula tan cridanera delimita substancialment la possibilitat de presentar-s’hi, ja que tan sols empreses com Repsol, Iberdrola, Telefónica, Naturgy, ACS, Cepsa, Endesa, Inditex o Mercadona arriben a facturar aquestes quantitats, tal com va avançar El Español. Precisament la presidenta de l’APV va treballar en Inditex el 2022 com a responsable de Transport Multimodal abans d’arribar al port valencià.

Aquest requisit atorga un total de 35 punts dels 65 de la valoració de mèrits, mentre que els 35 restants s’obtindran a través d’una entrevista personal. No obstant això, l’entrevista té un pes total de 35% de la nota final i el concurs de mèrits, del 65%.

En la convocatòria, firmada l’1 de febrer passat, no figura la remuneració del lloc i la seua categoria es correspondrà amb la de prefectura de divisió. Les funcions per a exercir són les següents: “Atenció personalitzada dels clients de l’Autoritat Portuària de València; seguiment de les necessitats dels clients finals i requeriments d’optimització dels serveis prestats en el port de València; detecció d’oportunitats de millora. Definició i seguiment de KPI per a quantificar l’experiència percebuda pels clients; captació de nous clients”.

Fonts de l’APV han comentat sobre el procés: “Les bases són les publicades, perquè són les que s’alineen amb les necessitats estratègiques de l’Autoritat Portuària, tenint en compte que es requereix la màxima solvència tècnica per a donar resposta als reptes que se’ns plantegen a la velocitat que requereixen els nostres clients”.