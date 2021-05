El Port de València pregunta ara al Ministeri de Transició Ecològica si cal fer nous estudis ambientals de l’ampliació

L’Autoritat Portuària de València (APV) ha contestat a la carta que li va remetre el 15 abril passat el Ministeri de Transició Ecològica avançada per elDiario.es, en què el departament que dirigeix la vicepresidenta quarta del Govern, Teresa Ribera, advertia que l’avantprojecte de la polèmica ampliació incloïa diferències perceptibles respecte del que va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) el 2007 i li recordava que la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estableix que les modificacions de projectes ja autoritzats hauran de sotmetre’s a avaluació ambiental simplificada quan puguen tindre efectes adversos per al medi ambient.

En la missiva, el Ministeri reclamava un informe detallat que justificara si finalment el Port de València tramitarà o no una altra declaració d’impacte ambiental simplificada i es posava a la seua disposició per fer-ho amb la màxima celeritat si ho considerava així.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, ja va comentar en la reunió del consell d’administració del divendres passat 30 d’abril que hi havien respost, encara que no va entrar en els detalls: “Hem contestat afectuosament que li agraíem l’interés, perquè és així, hem donat les gràcies, li hem enviat l’enllaç als informes de Ports de l’Estat i que qualsevol cosa que tinga que ens ho diga, només faltaria, estem a la seua disposició”, va dir Martínez.

No obstant això, en la part final de la seua resposta, l’APV ve a tornar la pilota al Ministeri en convidar-los que analitzen els informes de Ports de l’Estat i l’avantprojecte actualitzat i que es pronuncien a la màxima brevetat si consideren que han de fer algun estudi addicional. Si no hi haguera pronunciament per part de Transició Ecològica, s’entendria que dona per bo el projecte amb la DIA del 2007.

En els seus informes, Ports de l’Estat conclou que la DIA no ha caducat, però posa en relleu els canvis introduïts i demana que es justifiquen la procedència dels materials de rebliment dels molls. Quant a l’avantprojecte, evidencia que les obres no s’ajusten a la DIA del 2007, ja que necessita 3,8 milions de metres cúbics de material de rebliment per damunt de l’alternativa seleccionada en l’avaluació ambiental.

Sobre aquest tema, fonts del Ministeri de Transició Ecològica han preferit no fer més valoracions de moment i s’han remés al que diu la Llei d’avaluació ambiental del 2013.

Com va informar aquest diari, l’adjudicació de la concessió de la nova terminal a l’empresa TIL, filial d’MSC, no serà imminent. Abans es presentarà el projecte definitiu dels nous molls, cosa que es preveu cap al mes de juliol. En aquest projecte, que està en fase de redacció, s’inclourà un annex amb les recomanacions de Ports de l’Estat.