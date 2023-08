El PSPV demana a l’alcaldessa de València del PP que aclarisca si continuarà cobrant com a professora de la universitat que va privatitzar

El regidor del Grup Municipal Socialista Borja Sanjuán va anunciar dimecres que la seua formació interpel·larà l’alcaldessa de València en el pròxim ple municipal perquè “aclarisca si ella també percep altres sous a més del municipal i quant ha cobrat com a professora de la universitat pública que va privatitzar”.

“Ara que sabem que Alberto Núñez Feijóo cobrava sobresous per ser president nacional del Partit Popular, que hi ha dubtes fundats de si Carlos Mazón en cobra com a president de la Comunitat Valenciana, haurà d’aclarir la senyora Catalá si cobra sobresous com a alcaldessa de València o si ho ha fet com a secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana”, va afirmar.

Sanjuán va advertir que hi ha “molts dubtes amb la senyora Catalá, perquè continua sense aclarir quin era el seu sou o quin és el seu sou en la universitat que ella mateixa va privatitzar”, en referència a la Universitat Internacional de València (VIU).

L’edil socialista va recordar que María José Catalá “es nega a revelar el salari que percep com a professora de la universitat que va vendre a un grup de comunicació en el marc d’una operació que el portaveu de Vox i rector llavors, Juan Manuel Bádenas, va denunciar davant notari”. “Hui la persona que la va denunciar és el seu soci preferent i cobra com a regidor de govern sense competències”, va afirmar.

Per tant, Catalá “té un deure de transparència, ha d’aclarir si cobrava sobresous del PP i quant cobrava de la universitat que ella pràcticament va regalar a un grup de comunicació que a la setmana següent d’adquirir-la va veure que el valor de la universitat es duplicava”.

María José Catalá cobrarà com a alcaldessa de València 92.442 euros bruts anuals, el mateix que percebia Joan Ribó el 2023 amb l’actualització de l’IPC. Durant el mandat passat, va gaudir d’una compatibilitat atorgada per l’Ajuntament per a poder compaginar la seua activitat com a portaveu municipal del PP amb dedicació exclusiva amb la seua tasca docent en la VIU, però es desconeix si com a alcaldessa continuarà exercint com a professora i cobrant de la institució, el mateix que de la universitat Cardenal Herrera-CEU, amb què també ha col·laborat.

Com ha anat informant elDiario.es, el 2013, en la seua etapa de consellera d’Educació, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta, després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

Tan sols dos anys després de deixar la conselleria, tal com marca la llei d’incompatibilitats, l’ara portaveu municipal del PP i candidata a l’alcaldia de València va començar a fer classes com a professora de la VIU sense que haja volgut dir públicament el seu sou, més enllà de remetre’s al que aquest mitjà va publicar sobre el que cobra un professor de la universitat amb les seues mateixes hores de docència, això és, 7.300 euros a l’any.