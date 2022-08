Recollides més de 4.000 signatures contra els 'bous a la mar' de Xàbia

La vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Aitana Mas, va defensar aquest dimarts la necessitat d'obrir un debat “valent” sobre el futur dels 'bous al carrer' davant l'alarmant xifra de morts (set en el que va d'any i 32 des del 2014) i també davant la creixent consciència animalista d'una part important de la societat.

Per a mostra un botó. L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ja va anunciar que no hi haurà vaquetes per decisió del govern municipal. Així ho va comunicar l'equip format per Compromís i PSPV a la Penya Taurina Bous a la Vall.

Ara, una campanya impulsada per una ciutadana (A. Serrano) a través de Change.org en la qual es demana a l'Ajuntament de Xàbia que suprimisca els 'bous a la mar' ha aconseguit ja 4.231 signatures.

Segons la justificació de la promotora de la recollida de signatures, “l'Ajuntament gasta milers d'euros dels nostres impostos a maltractar animals, quan la gran majoria de la població no hi assisteix perquè ho rebutja per complet” i afegeix que “permet que El Baret organitze aquest recinte per a promoure el maltractament”, per la qual cosa exigeix que es mantinga la instal·lació, però sense els actes taurins: “Volem El Baret, però sense bous!”.

Com a alternativa, proposa que s'invertisquen aqueixos diners en esdeveniments culturals i d'entreteniment per a totes les edats: “concerts de grups reconeguts, tallers sobre belles arts, cinema club, carreres d'actuacions boges casolanes o gincanes”.

Aquesta ciutadana afirma que els 'bous a la mar' “és un altre de tants festejos taurins en què el maltractament és més que evident” en donar-se “colps, estirades, pals, puntades, insults, humiliació o estrés cap a aquests nobles animals”.

A més, recorda que “els bouss no estan acostumats a córrer i no saben nadar, esgotats i sufocats, cauen a l'aigua i molts moren ofegats” i alerta que “els xiquets poden presenciar tota aquesta barbàrie des de les graderies”, per la qual cosa es pregunta si és el més adequat per a ells.

“Per tant, per favor, Ajuntament de Xàbia, tinguen en compte les peticions de la majoria dels habitants de Xàbia i els seus turistes, perquè volem per fi acabar amb els 'bous a la mar' i 'bous al carrer, i volem unes festes on tots, xiquets i majors, puguem gaudir sense haver de maltractar animals. Hi ha alternatives que ja s'han implementat en altres pobles per a anar transitant a unes festes sense crueltat animal: corregudes de boles gegants, corregudes amb gent disfressada de bous inflables, etc. I per descomptat les propostes esmentades més amunt”, assegura la petició de la promotora.