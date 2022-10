Ribó paralitza el macrohotel projectat en les naus d’un pati d’illes de la Saïdia i demana que es protegisquen

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha sol·licitat formalment a la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals que la delegació de Patrimoni Historicoartístic municipal “aporte per mitjans propis o externs la informació suficient per a ajudar a resoldre l’expedient de protecció i incoació com a Bé de Rellevància Local” de les naus industrials que hi al carrer de la Guatla, al barri de Sant Antoni, on està prevista la construcció d’un macrohotel de 575 habitacions que el veïnat ha rebutjat nombroses vegades.

En la nota, l’alcalde demana igualment que “així mateix trasllade l’inici de les seues accions a les delegacions implicades en aquest procediment perquè es paralitzen de manera cautelar totes les actuacions, com la prevista d’enderrocament de les naus”.

La petició de l’alcalde se suma a la que, en paral·lel, l’Ajuntament ja va formular el 3 d’octubre passat a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura de la Generalitat per a la declaració de les naus com a Bé de Rellevància Local. En la seua nota a la regidora, l’alcalde recorda que “la Llei de patrimoni cultural valencià estableix que correspon als ajuntaments proposar justificadament, a través del Catàleg de Béns i Espais, la selecció dels immobles que aspiren al reconeixement com a Bé de Rellevància Local”.

En aquest sentit, l’alcalde recorda que el ple de l’Ajuntament va aprovar, el 29 de setembre passat, una moció que instava l’Ajuntament “a continuar treballant en l’estudi i la valoració de les possibles opcions perquè els projectes que puguen dur-se a terme a l’interior del pati de l’illa del carrer de la Guatla no tinguen un impacte negatiu per al veïnat del barri de Sant Antoni”.

Joan Ribó també repassa en la seua missiva l’existència d’informes d’experts en patrimoni industrial que “avalen que la fàbrica de filats, trenats i jute objecte de protecció conserva en l’actualitat tot el seu conjunt industrial d’estil art decó, amb panells ceràmics anteriors als anys quaranta, i façanes de rajola amb elements decoratius que puguen justificar aquesta protecció en un barri que ha perdut gran part del seu patrimoni industrial”.

L’escrit d’alcaldia es produeix arran de la reunió que l’alcalde va mantindre fa tres setmanes amb l’Associació Veïnal de Sant Antoni-la Saïdia, que li va transmetre la preocupació pel projecte d’un grup d’empreses privades de construir un conjunt hoteler a l’interior d’una illa de finques.

Durant la reunió, l’entitat veïnal va aportar diversos informes d’especialistes en urbanisme i patrimoni en què es conclou que el macrohotel agreujaria els problemes de densitat de població, salubritat de l’illa, falta d’aparcaments i de dotacions bàsiques per al barri.

En la trobada, l’alcalde es va comprometre amb el veïnat de la Saïdia a buscar una eixida per evitar la construcció d’aquest macrohotel. La trobada entre l’alcalde i l’associació veïnal s’afig a les al·legacions escrites que l’associació ha presentat en els últims mesos per registre d’entrada de l’Ajuntament en què es demana la paralització cautelar de l’enderrocament de les naus i que s’impedisca la construcció d’un hotel dins de l’illa de cases.