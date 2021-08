El servei valencià d’atenció a la dependència incorpora diàriament 148 nous beneficiaris

Diàriament es resolen una mitjana de 148 expedients de noves persones que s’incorporen al sistema d’atenció a la dependència. Així ho ha destacat dimarts la vicepresidenta valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha assenyalat que, malgrat les dificultats que suposa la pandèmia de la COVID-19, des del gener d’enguany s’han resolt 21.576 expedients de persones que han sol·licitat el reconeixement de la dependència (10.157 cobreixen les baixes que s’han produït en el sistema des de gener i la resta són noves prestacions i serveis). “Es continua treballant perquè cada vegada més persones que ho sol·liciten puguen incorporar-s’hi”.

La Comunitat Valenciana compta en aquests moments amb 114.745 persones beneficiàries d’algun servei o prestació de la Llei de dependència i promoció de l’autonomia personal, una xifra que, segons ha explicat Oltra, reflecteix la faena que està fent-se des de la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal, on s’ha posat en marxa un sistema de qualitat gestionat per un grup específic d’operadors per agilitar els expedients més complicats de tramitar.

Pel que fa al nombre de sol·licituds presentades, des de gener se n’han registrat un total de 18.745, “una dada que evidencia que la ciutadania continua confiant en la gestió que fan els equips de professionals de dependència tant de la Conselleria com de les entitats municipals”, ha destacat la vicepresidenta.

D’altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions, de les quals s’han fet en els primers set mesos de l’any 23.258 valoracions a tota la Comunitat Valenciana, una mitjana de 150 valoracions diàries.

Aquestes bones xifres de valoracions, ha destacat la vicepresidenta, responen, d’una banda, a l’augment del personal de l’equip de valoradors, que ha passat a disposar de 802 professionals davant dels 17 que hi havia el 2015.

D’altra banda, ha assenyalat Oltra, “l’increment de valoracions és resultat de la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals que fan una tasca excepcional per poder incorporar les persones que més ho necessiten al sistema i que puguen rebre la prestació o el servei que els correspon per dret”.

Pel que fa al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat en el que va d’any un total de 253,29 milions d’euros, en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments i retroactivitat, que s’abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

Dades actuals d’atenció

El sistema valencià d’atenció a la dependència atén en aquests moments 114.745 persones a través d’alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l’informe que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des del juliol de 2017 en la seua pàgina web.

Per províncies, 35.468 són persones dependents d’Alacant, 13.171 de la província de Castelló i 66.106 persones corresponen a la província de València.

Cal recordar que aquestes persones reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, pel servei d’ajuda a domicili o pel recent recurs de l’assistent personal, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.