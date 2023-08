Tercera estirada d’orelles judicial a Advocats Cristians: la campanya sobre sexe químic “no genera cap risc rellevant”

La campanya sobre el sexe químic (chemsex), impulsada pel Comité Ciutadà Antisida i subvencionada per l’anterior executiu valencià del Pacte del Botànic, “no genera cap risc rellevant d’afavorir el consum de drogues, en tant que es dirigeix a persones que ja fan sexe químic i amb una finalitat assistencial”. Així de contundent s’expressa la secció segona de l’Audiència Provincial de València per a desestimar l’últim recurs de l’entitat ultraconservadora Advocats Cristians contra l’arxivament de la causa contra l’ex-directora general de Salut Pública i Addiccions de la Generalitat Valenciana, Ofelia Gimeno.

La fundació que presideix Polònia Castellanos es va querellar contra l’ex-alt càrrec de Compromís per un presumpte delicte contra la salut pública per haver aprovat, el 2021, una subvenció de 5.496 euros al Comité Ciutadà Antisida de la Comunitat Valenciana destinada a la creació d’una aplicació assistencial als usuaris d’aquestes pràctiques sexuals associades a l’ús de certes drogues en la comunitat LGTBI. El titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de València va citar a declarar, en qualitat d’investigats, Ofelia Gimeno i el director de l’Institut Valencià de la Joventut (Ivaj), Jesús Damián Martí.

El jutge, en un primer moment, va sobreseure la causa pel que fa a Martí. Després d’aquesta primera garrotada, la secció segona de l’Audiència Provincial de València va desestimar el recurs d’Advocats Cristians en una interlocutòria del 20 de febrer passat. L’abril també va arxivar la querella contra Gimeno per considerar que l’objectiu principal del projecte era “millorar la salut” dels usuaris d’aquesta pràctica, a més de “impulsar una coordinació transversal en la promoció de la salut sexual”.

La fundació ultraconservadora va tornar a recórrer i s’ha topat amb la tercera estirada d’orelles judicial. L’Audiència Provincial de València, en una interlocutòria del 25 de juliol passat a què ha tingut accés elDiario.es, retrau a l’entitat que es limite a reproduir “mecànicament” les al·legacions que ja s’havien desestimat en relació al sobreseïment de la causa per al director de l’Ivaj. “Òbviament, encara que s’insistisca en aquest recurs, no revisarem el que ja s’ha resolt en la nostra interlocutòria anterior”, apunta l’última resolució.

Advocats Cristians considerava que, “almenys”, el director de l’Ivaj “hauria incorregut en imprudència” difonent la campanya en xarxes socials, per la qual cosa demanava que es practicaren més proves addicionals, com ara la declaració de Mónica Oltra, ex-vicepresidenta i exconsellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La interlocutòria recorda que l’article 361.bis del Codi penal exigeix que la publicació del contingut “genere un risc greu, que tinga aptitud per a produir una gran alarma social i que siga idònia per a generar un risc concret per a la vida i la integritat de les persones menors d’edat”. No obstant això, el recurs d’Advocats Cristians no explica com encaixa la conducta d’Ofelia Gimeno en el precepte legal ni “en quina mesura resultarien afectades persones menors d’edat”.

“El programa subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública usa xarxes socials que poden ser d’accés general, però no està específicament dirigit a menors, per la qual cosa se situa fora de l’àmbit de protecció de la norma que fonamenta la querella”, diu la interlocutòria. A més, segons la documentació analitzada en el procediment, el projecte tenia com a objectiu principal “millorar la salut sexual dels homes que tenen sexe amb homes, persones trans i homes treballadors del sexe i que utilitzen les aplicacions de contactes, donant especial rellevància als que utilitzen el sexe químic”.

El programa en el punt de mira de la fundació ultraconservadora pretenia, segons la resolució, intervindre mitjançant perfils en aplicacions de contactes per “donar informació i proporcionar una atenció psicològica i mèdica, com la realització de proves ràpides de diagnòstic de malalties i derivacions a altres recursos sanitaris”.

Així doncs, segons l’Audiència Provincial de València, “l’ús de les noves tecnologies de la comunicació no està dirigit, segons el programa, a promoure determinades pràctiques sexuals ni activitats perjudicials per a la salut pública, sinó a parar atenció sanitària a les persones que practiquen el sexe químic”. A més, l’ex-directora general de Salut Pública “es va limitar a resoldre la convocatòria de les ajudes públiques”, tenint en compte la protesta de la Comissió Avaluadora, per la qual cosa la interlocutòria descarta que hi haja indicis que ometera les “precaucions exigibles” o que tinguera intenció de promoure determinades pràctiques.

Advocats Cristians relaciona el sexe químic amb la pigota del mico

L’Audiència Provincial de València també deixa caure que la querella de la fundació ultra “relaciona la pràctica del sexe químic amb la pigota del mico”, una vinculació que també va expressar el responsable de xarxes socials del grupuscle neofeixista España 2000, que s’enfronta a una petició de pena de dos anys i mig de presó per un presumpte delicte d’odi.

Contra aquesta última resolució no es pot recórrer, motiu pel qual la croada d’Advocats Cristians’’ contra la campanya sobre el sexe químic ha arribat al final.