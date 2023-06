Un testimoni de Gürtel assegura que una signatura de publicitat va deixar de treballar amb Camps perquè “estava Orange Market”

Juan Antonio G. L., propietari d’una empresa de retolació digital proveïdora de la Fundació la Llum de les Imatges, ha declarat dimecres com a testimoni en el judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional en què Francisco Camps, expresident popular de la Generalitat Valenciana, figura com el principal acusat. L’home ha declarat que la seua empresa va confeccionar pancartes per a la celebració de l’Open de Tennis de València en les edicions del 2005 i el 2006, adjudicat per la Generalitat Valenciana a la signatura Orange Market, filial de la trama Gürtel a València.

Preguntat si coneixia Orange Market, el testimoni ha assegurat que en aquell moment no sabia de l’existència de la signatura. No obstant això, ha afegit que treballava com a proveïdor extern per a l’empresa de publicitat Trasgos i coneixia les empreses que treballaven per a la Generalitat Valenciana. “Eren les agències de publicitat grans”, ha indicat.

“Una vegada”, ha relatat, “vaig preguntar a Antonio [Puig] Payá, de Trasgos com era que ells ja no treballaven més per a la Generalitat Valenciana tot i que tenien una molt bona relació amb el PP en l’àmbit de l’Ajuntament [de València, durant el mandat de Rita Barberá] i ell em va contestar que allà estava Orange Market”.

No obstant això, segons ha destacat el testimoni, la signatura de la trama Gürtel no era una de les empreses de publicitat habituals que fins aquell moment prestaven els seus serveis a la Generalitat Valenciana.

D’altra banda, també ha declarat el funcionari Rafael V. S., responsable d’Informàtica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport quan es va celebrar el segon Congrés de Programari Lliure el maig del 2005, un esdeveniment contractat amb la trama Gürtel que va costar 112.484 euros. “En aquest tema jo no vaig intervindre”, ha assegurat el testimoni, que ha mantingut que es tractava d’un “acte paral·lel” a la conselleria.

El funcionari ha afirmat que no va signar ni va autoritzar les cinc factures i ha assegurat que desconeixia d’on procedia la proposta. Les factures van ser signades per l’acusada Silvia Caballer, llavors directora general del Llibre, que ha aconseguit un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

El testimoni ha declarat que “juraria” que les factures es corresponien amb la realitat, atés que el “congrés es va fer i va ser multitudinari”, amb la qual cosa “els serveis que es posen [en les factures] se suposa que es van servir”.