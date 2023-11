Treballadors d'À Punt protesten per les ingerències polítiques en el desé aniversari del tancament de Canal 9

En el desé aniversari del fos a negre de la radiotelevisió pública valenciana, marcada pel control polític del Govern del PP, els sindicats protesten davant la incertesa sobre À Punt i les sospites d'una nova tutela. Els col·lectius Intersindical Valenciana, CC.OO, UGT, CSIF i Acció Cultural del País Valencià han convocat unes desenes de persones aquest dimarts davant del Palau de la Generalitat Valenciana per a advertir sobre l'“asfíxia” econòmica que pateix la radiotelevisió pública valenciana i el canvi en la llei de l'ens públic que tramiten PP i Vox.

Amb lemes que recordaven el tancament de Canal 9 com el clàssic “lladreros”, que al·ludia al ERO d'extinció, alguns representants sindicals han advertit de les conseqüències de la limitació pressupostària prevista en els comptes públics del Consell de Carlos Mazón. Els concentrats han reclamat una televisió i una ràdio públiques en valencià i s'han manifestat “contra l'intervencionisme polític d'un mitjà que ha de ser independent”.

El PP i Vox maniobren per a fer-se amb el control de la radiotelevisió pública valenciana a través d'una modificació en la llei d'acompanyament que permet eliminar la majoria qualificada que elegeix els consellers i congelar el pressupost de l'ens públic. Els socis de govern han presentat en les Corts Valencianes diverses esmenes a la llei d'acompanyament als pressupostos que canvien la composició del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), eliminen la majoria reforçada necessària per als òrgans i introdueixen modificacions en l'elecció que faciliten un augment del pes dels conservadors en l'ens públic.

“En la pràctica s'asseguren dominar el contingut d'À Punt com mai abans havia succeït”, apunta el comunicat al qual s'han adherit les entitats que convoquen la protesta, col·lectius que recorden que la televisió pública valenciana no té el suport del govern autonòmic en cas que haja d'assumir l'IVA, en compliment d'una sentència. Els treballadors concentrats reclamen “una radiotelevisió pública i de qualitat, amb un pressupost suficient i sense intervencionisme”.

A la concentració han acudit alguns representants del PSPV i Compromís, que han presentat esmenes contra les modificacions que pretenen PP i Vox en les Corts Valencianes. El PSPV ha advertit aquest dimarts que ara “el futur d'À Punt es desdibuixa” amb Carlos Mazón i Vox en el Govern “mentre es retalla el pressupost i s'intenta emmordassar els treballadors”. La representant socialista en la comissió parlamentària d'RTVV, Mercedes Caballero, s'ha pronunciat en aquests termes en un comunicat en què ha subratllat que el tancament de Canal 9, que va anar a negre fa deu anys, es va convertir en “una de les pitjors decisions de l'anterior Consell del PP, que va suposar un dur colp per a la Comunitat Valenciana, per als seus professionals i per a la resta de la societat per la pèrdua d'una informació autonòmica pública”. Ara, la diputada socialista ha apuntat que els preocupa “veure com Mazón i els seus socis tenen unes prioritats semblants” i ha augurat que “ens estan encaminant a un nou tancament de la radiotelevisió pública valenciana” perquè en els pressupostos de la Generalitat per al 2024 “ens trobem una baixada del pressupost real” que se suma “a les intencions ja conegudes de la ultradreta amb À Punt”.