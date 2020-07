La Universitat Jaume I aparta de l’avaluació els professors que van titlar de “jònecs” i “inútils” els estudiants

La Universitat Jaume I de Castelló ha decidit rellevar el tribunal avaluador dels treballs de final de grau de Periodisme que apareixen en un vídeo insultant els seus alumnes. Segons confirma el rectorat a elDiario.es, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha acordat canviar els membres del tribunal avaluador del treball de final de grau (TFG) que van filtrar per error un vídeo en què titlaven els estudiants de “jònecs” i “inútils” o parlen d’ells com a “vaquetes” a qui “torejar”.

Alguns alumnes que havien de ser avaluats en segona convocatòria van demanar a la universitat que canviara els membres del tribunal, tement que alguns professors pogueren penalitzar-los per haver pres mesures davant els comentaris. L’UJI confirma que el canvi del tribunal per a la segona convocatòria s’ha fet a petició dels estudiants i assegura que els professors han reiterat les seues disculpes pels comentaris llançats, que emmarquen en l’àmbit privat. L’enregistrament de la defensa dels treballs, necessària per a possibles reclamacions, va incloure també els temps de descans entre exàmens, en què els professors feien els comentaris. El tribunal avaluador, compost per set docents, examinava de manera rotativa els alumnes, que havien de fer la defensa del seu projecte de final de grau per torns, entrant i eixint de la videotelefonada. El vídeo, enregistrat des d’una extensió de Google, va ser compartit per error en una carpeta de Drive i els examinats van rebre l’enllaç en els seus correus electrònics per a accedir-hi.

La direcció de la universitat castellonenca no s’ha pronunciat sobre si expedientarà els professors implicats, malgrat les denúncies dels estudiants. Els alumnes reiteren el seu descontentament i qualifiquen el que ha passat com una tremenda falta de respecte. Alguns professors es burlen de problemes personals d’alguns alumnes, com una crisi d’ansietat. El vídeo es va retirar de la plataforma l’endemà, quan van conscients de la seua publicació en una carpeta a què només es tenia accés des de l’enllaç del correu electrònic, però bona part dels examinats ja havien comprovat les opinions d’alguns responsables del grau.

Dies després de la filtració, alguns estudiants es van posar en contacte amb el tribunal, el Rectorat i la vicerectora d’Assumptes Estudiantils de la Jaume I per manifestar la seua decepció. En rebre l’escrit de queixa, el tribunal va emetre una carta de disculpa cap als alumnes, en què emmarcava aquests comentaris en l’àmbit privat, ja que es van fer entre docents en els espais previs a les avaluacions. En resposta a una queixa, la universitat admet que són comentaris “desafortunats” i adverteix que l’avaluació del treball es du a terme posteriorment, no durant la presentació, per la qual cosa no veu vinculants els comentaris dels docents. L’equip docent ha plantejat un acte de mediació amb els alumnes i va respondre amb un aprovat al 90% de la classe en la primera convocatòria.