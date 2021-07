València activa la videovigilància per evitar actes vandàlics en monuments protegits

L’Ajuntament de València pretén gastar-se 406.994 euros en la instal·lació d’equips de càmeres de videovigilància en els edificis catalogats com a Bé d’Interés Cultural (BIE). Així doncs, la Llotja, les Torres de Serrans, les Torres de Quart, les Drassanes, L’Almodí, el Palau de Cervelló i el Museu de la Ciutat tindran càmeres en funcionaments les 24 hores del dia davant possibles actes vandàlics.

Les càmeres instal·lades, ja actives, són d’alta definició, tenen reducció dinàmica intel·ligent de soroll i possibiliten l’enregistrament en horari nocturn. Els equips de videovigilància permeten l’enregistrament continuat durant 30 dies (període a partir del qual se sobreescriuran les dades de manera automàtica). El visionament de les imatges es podrà fer tant des del centre de control de la Policia Local com des dels mateixos edificis protegits.

L’ajuntament s’ha vist obligat a substituir i renovar el programari de la Policia local i ampliar el seu servidor, un element imprescindible per a poder connectar les noves càmeres i augmentar la capacitat d’enregistrament. L’objectiu del consistori és vigilar els edificis davant possibles actes vandàlics, perquè el nou sistema permet identificar les persones implicades en les incidències i també servirà com a mètode dissuasiu. Cartells instal·lats als voltants indicaran que la zona està controlada per càmeres.

En total s’han instal·lat huit càmeres en l’Almodí, sis a les Torres de Serrans, a les Torres de Quart i a les Drassanes, cinc més al Museu de la Ciutat i quatre al Palau de Cervelló. La Llotja també disposa, de moment, de quatre càmeres de vigilància. Les altres quatre càmeres previstes no s’activaran fins que acaben les obres de condicionament de les places del Mercat i de Bruges, que afecten tot l’entorn de l’edifici declarat Patrimoni de la Humanitat.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que el govern municipal fa una “faena contínua per protegir i cuidar el nostre patrimoni”. “Aquestes càmeres seran un element fonamental per a evitar accions vandàliques en els edificis més simbòlics de la ciutat”, afig Tello.

Grezzi reordena Gaspar Aguilar i Sant Vicent

El Servei de Mobilitat Sostenible ha iniciat el procés per a contractar la redacció del projecte de reordenació dels carrers de Gaspar Aguilar i de Sant Vicent, en el districte de Jesús, amb l’obertura del termini de licitació perquè les empreses que opten a ser adjudicatàries presenten les seues ofertes. El pressupost per a aquest treball és de 105.000 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució, sis mesos.

Aquesta actuació, segons explica el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, respon a una proposta seleccionada en els pressupostos participatius ‘Decidim VLC’ de l’any 2017. “Potenciarà la mobilitat en transport públic i ciclista en aquesta zona d’acord amb els objectius i les estratègies ja previstes en el pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS 2013)”, assenyala Grezzi.

D’una banda, s’adaptarà l’avinguda de Gaspar Aguilar a una nova ordenació viària en què s’incorporarà un carril bici bidireccional segregat i es canviarà el sentit de circulació cap al centre de la ciutat a un únic carril per a la circulació del transport públic. D’aquesta manera, el carrer Gaspar Aguilar, entre els de Campos Crespo i de Tres Creus (bulevard sud), serà només d’eixida de la ciutat per al trànsit general i de tots dos sentits per al transport públic. D’altra banda, s’adaptarà el carrer del Sant Vicent Màrtir, entre el de Fernando Abril Martorell (bulevard sud) i la intersecció amb els carrers de Dolores Alcaide i de Millars, a una nova ordenació en què s’incorporarà carril bici bidireccional segregat i es canviarà el sentit de circulació cap al sud a un únic carril per a la circulació del transport públic.

“Amb aquesta licitació comencem el procés per a transformar dos eixos de comunicació tan importants perquè barris on viuen moltes persones siguen més humanitzats i finalment tinguen les alternatives de mobilitat de qualitat i més sostenible que ja gaudeixen en molts altres barris de València”, ha assegurat el regidor.