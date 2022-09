València redueix un 55% la superfície de les terrasses de la plaça d’Hondures per evitar declarar-la ZAS

Els veïns de la zona de la plaça d’Hondures de València fan protestes els últims mesos contra el botelló i la massificació de terrasses que els impedeix conciliar el descans.

Davant aquesta situació, des de l’Ajuntament de València afirmen que estan prenent mesures en l’ordenació de l’espai públic per garantir un equilibri entre el dret al descans del veïnat i l’activitat econòmica de l’hostaleria.

“Com ja se sap, hem activat dispositius especials de la Policia Local de València en aquests barris en què s’han posat sancions contundents als locals que no complien les normes l’hivern passat. Aquest dispositiu va tindre un resultat molt positiu, amb una disminució dels incidents considerable”, afirmen.

Malgrat tot, les protestes veïnals van seguir, de manera conjunta amb els veïns de la zona de la plaça del Cedre (Ciutat Jardí) en la línia d’exigir la declaració de tots dos enclavaments com a zona acústicament saturada (ZAS).

Sobre aquest tema, la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, va informar dilluns que s’ha aprovat un pla especial per a reduir les dimensions de les terrasses amb dos objectius: “Acabar amb les molèsties pel soroll i consolidar els espais per als vianants, deixant un pas de 4 metres almenys per totes les voreres”.

El pla especial se circumscriu en principi a la plaça d’Hondures, on fins ara els 70 locals hostalers ocupaven 2.000 metres quadrats de superfície. Ara, passaran a ocupar 900 metres quadrats.

“Es tracta d’una intervenció que reduirà de manera considerable la superfície dels punts més conflictius i que limita els espais que poden ocupar les terrasses a tan sols una sola façana del local hostaler. Estem convençuts que aquestes mesures tindran un efecte molt positiu”, va dir Beamud.

La regidora va recordar que l’Ajuntament de València ha estat al costat dels hostalers en els moments més durs de la pandèmia, en què es van repartir 5 milions d’euros en ajudes del pla Resistir a hostaleria, turisme i oci nocturn.

“El consistori està treballant per controlar l’activitat de les terrasses en aquesta zona i, en conseqüència, les molèsties que puguen provocar els seus usuaris. Amb aquesta reducció de la superfície de les terrasses i l’actuació de la policia controlarem amb els mitjans que tenim com a Ajuntament el problema i estem convençuts que evitarem haver de recórrer a la declaració de ZAS”, va afirmar Beamud.

Crítiques dels hostalers

Hostalers de la zona d’Hondures i adjacents van protestar dilluns davant la Delegació d’Espai Públic de l’Ajuntament de València, en l’edifici de la Tabaquera, per demanar la paralització del pla especial de retallades que afecta 72 locals i suposa perdre més de la meitat de l’espai habilitat per a les seues terrasses.

Els afectats, abrigallats per l’Associació per una Hostaleria i Oci Responsable a Hondures-Blasco Ibáñez i per la Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València, han mostrat el seu malestar davant el que consideren una mesura que “manca de fonament tècnic” i agreuja la seua viabilitat econòmica per a poder mantindre oberts els locals.

Segons fonts de l’organització, ho han fet amb pancartes de “SOS retallades terrasses Hondures. L’Ajuntament ens arruïna”, “L’Ajuntament ens envia a l’atur” i una pintada simbòlic de terrassa i les seues conseqüències.

El portaveu del col·lectiu d’hostalers i locals d’oci d’Hondures, Víctor Fernández de Córdova, ha assenyalat que si es duen a terme les retallades de terrasses, que van des d’un 45% fins a un 85%, els establiments “difícilment podran fer front a les pèrdues econòmiques”.

“Unes pèrdues que se situarien en 1.300 euros de mitjana setmanals i en els 68.200 euros anuals. Aquesta xifra implicarà, a més, haver de prescindir de part de les seues plantilles i posa en joc prop de 120 llocs de treball del sector en el barri, ha ressaltat Fernández.