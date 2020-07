L’Ajuntament de Castelló presenta el pressupost municipal: 180 milions d’emergència social per a reactivar la ciutat després de la pandèmia del COVID-19

L’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló ha presentat dimecres en una roda de premsa telemàtica el projecte de pressupost municipal d’“emergència” de 180 milions d’euros. “Hem de ser honestos i dir alt i clar que aquest pressupost no és el que ens agradaria fer”, ha dit l’alcaldessa de Castelló, la socialista Amparo Marco. “Tot el pressupost està destinat íntegrament a pal·liar les conseqüències tant econòmiques com socials de la pandèmia sanitària del COVID-19”, afig Marco que ha destacat l’ampliació del període de pagament dels tributs municipals i el paquet d’obres menudes.

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, considera que els pressupostos són “una resposta a un repte al qual no ens havíem enfrontat mai” i el representant de la tercera pota del govern municipal, el regidor de Podem Fernando Navarro, destaca que és la “primera resposta” a la crisi de la COVID-19, “enriquida per la pluralitat de l’Acord de Fadrell”.

En matèria d’ocupació, el projecte de pressupostos destina 2,3 milions d’euros al Pla Castelló Contracta, 1,5 milions al Pla de Reactivació Econòmica (Pirecas) i inclou una línia d’ajudes dirigides a autònoms, microempreses i pimes. L’àrea de Benestar Social destina 2,3 milions a la despesa d’emergència social per la COVID-19 i incrementa els fons destinats a prestacions i subvencions a ONG. A més, per primera vegada, el pressupost de Castelló destina una partida per al desenvolupament i la promoció de l’estratègia Agenda 2030. El consistori destinarà un milió provinent dels fons europeus per a un centre d’envelliment actiu i saludable i desplega el projecte Castelló: ciutat amigable amb les persones majors.

En mobilitat sostenible, la capital de la Plana destinarà un altre milió d’euros de fons europeus al desenvolupament de zones de vianants i ciclistes i augmenta un 20% la partida del Bo Activa’t per a persones en l’atur i famílies amb rendes baixes. L’ajuntament també aporta 5,1 milions al Patronat d’Esports, 1,2 al de Festes i 1,1 al de Turisme. Al Pla Edificant de construcció de centres escolars aporta 2,9 milions. “Invertim per a tindre un sistema educatiu preparat, complementar els esforços de la Conselleria d’Educació i lluitar contra la bretxa digital”, explica el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

“Totes les lliçons que ens ha deixat la crisi del coronavirus les recull aquest pressupost, hui tenim l’oportunitat de fer polítiques d’esquerres, ecologistes i feministes”, assegura Garcia. El regidor de Compromís ha destacat el pla de xoc per a la reactivació sociocultural que inclou sengles línies de subvenció de 60.000 euros per a associacions culturals i sales de concerts i la compra d’obres d’art d’autors locals a galeries (50.000 euros), així com l’adquisició de llibres d’autors locals i valencians (22.000 euros).

En matèria de plurilingüisme, el consistori destina 12.000 euros a una campanya de suport a les botigues de barri i a la reactivació del comerç local. La tercera campanya municipal d’exhumacions de represaliats de la repressió franquista obté 35.000 euros.

El regidor Fernando Navarro, de Podem, ha remarcat que aquest pressupost és “completament diferent del que vam presentar el febrer” i suposa un “primer pas important per a definir el full de ruta de l’Acord de Fadrell per a donar resposta a aquesta crisi socioeconòmica”. “Hem negociat amb intensitat aquest projecte de pressupost, perquè som conscients que els moments de crisis són els que necessiten més transformació política i estem satisfets del resultat”, afig Navarro.

En matèria de transició ecològica, el projecte de pressupostos destina 135.000 euros a les inversions del Pla Castelló en Verd, 80.000 al Parc Agrari i 105.000 al manteniment de séquies. En habitatge, els pressupostos, que previsiblement s’aprovaran en el ple d’aquest mes de juliol, injecten 350.000 euros a l’ampliació del parc públic, 85.000 euros a reformes en domicilis i 50.000 per al Pla Estratègic d’Habitatge.

“Hem aconseguit plasmar la importància que la transició ecològica siga una força essencial de reactivació econòmica”, defensa el regidor de Podem, que reivindica la “necessitat de reconciliar el nostre ecosistema urbà amb el nostre ecosistema natural”.