Versatilitat, rendibilitat i pau social, punts forts de Ford Almussafes davant el mes clau per a un futur que passa per l’electrificació

La factoria de Ford a Almussafes, en què treballen 6.000 persones de manera directa i que genera ocupació de manera indirecta a 30.000 més que operen en empreses proveïdores, es juga el futur aquest mes de juny, en què la companyia ha de decidir l’estratègia que seguirà a Europa per abordar la transició de la mobilitat motoritzada a la mobilitat elèctrica.

En concret, la multinacional ha de decidir entre la planta valenciana d’Almussafes i la de Saarlouis (Alemanya) per adjudicar la fabricació dels seus dos models elèctrics, cosa que asseguraria la viabilitat a llarg termini de la fàbrica seleccionada.

No obstant això, com va informar elDiario.es, la companyia va descartar el tancament de qualsevol de les plantes independentment de la que es trie finalment per a fabricar vehicles elèctrics, encara que al mateix temps va advertir que hi haurà retallades de plantilla.

Amb tot, la viabilitat i l’estabilitat a llarg termini sempre serà molt més fiable en la factoria triada i, en aquest sentit, el recent anunci de la instal·lació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt pot jugar a favor de la planta valenciana, ja que totes dues companyies tenen acords per a facilitar sinergies en aquest sentit.

Però a més, la fàbrica valenciana de Ford té moltes altres fortaleses que poden ser determinants. Segons José Luis Parra, portaveu d’UGT, sindicat majoritari, “l’estabilitat en la fàbrica i tindre un clima de pau social que garanteix UGT es valora molt a l’hora d’afrontar una inversió de molt de calat i per a un termini considerable”

A més, considera que l’acord laboral aconseguit vinculat al fet que Almussafes siga la planta triada ha de ser “fonamental”, ja que garanteix “el clima social per als pròxims cinc anys, en què s’ha de produir una transformació important tant per a la planta com per al negoci de Ford Europa, i que preveu aspectes de jornada laboral i salarial”.

Un acord que a més ha sigut “secundat i entés per la majoria de l’afiliació d’UGT, que d’altra banda és la major part de la plantilla, fet que ha reconegut la direcció tant europea com nord-americana”.

De la seua banda, Daniel Portillo, portaveu d’Intersindical Valenciana, destaca que la planta “és més versàtil, s’hi han estat produint cinc vehicles alhora amb diferents variants mentre que en altres factories d’Europa com a màxim en fabricaven dos”.

Portillo afig que la factoria d’Almussafes “és molt més productiva, s’hi produeixen molts més vehicles que en altres fàbriques, i sobretot és molt més rendible, la mà d’obra valenciana és un 30% més econòmica que la dels alemanys”.

D’aquesta manera, assegura que “els punts forts que té la fàbrica d’Almussafes són molt forts”, motiu pel qual el sindicat s’ha mostrat crític amb l’acord laboral aprovat per UGT: “Sempre hem criticat que per a augmentar les possibilitats que vinga nova càrrega de treball hagen de rebaixar-nos els salaris i els drets, és una cosa que veiem un error i un atac a la classe treballadora després de tant de benefici que els hem donat any rere any”.

Nou marc laboral vinculat a l’electrificació

El 27 de gener passat, UGT, sindicat majoritari, va arribar a un acord laboral a Colònia amb els directius de la multinacional vinculat al fet que es triara la planta valenciana per fabricar els nous cotxes elèctrics. En virtut d’aquest acord, s’establirien increments lineals no consolidables en les taules salarials que sumen 7.000 euros entre el 2022 i el 2025, i tornar a l’IPC l’any 2026.

En concret, en les taules salarials per a cadascun dels quatre anys l’augment seria el següent: 1.000 euros el 2022, que es pagarien a la signatura de l’acord; 1.500 euros el 2023; 2.000 euros el 2024; i 2.500 el 2025. Es tracta d’un pacte a cinc anys que està condicionat al fet que Ford assigne al juny la plataforma elèctrica dels futurs vehicles a la factoria d’Almussafes.

La companyia va advertir poques setmanes després que descartava el tancament de qualsevol de les plantes, però va advertir que hi haurà retallades de plantilla. “Estem sent testimonis de la transformació més gran que ha vist la nostra indústria en més de 100 anys (...). Per complir i optimitzar el nostre pla hem de continuar optimitzant les nostres operacions a Europa. Independentment de la planta que se seleccione en última instància, és important recordar que encara no es tracta d’una decisió d’inversió de producte. Després de la selecció de la planta, tindrem molta faena per fer per a assegurar el producte a Europa”, va dir en un comunicat als empleats.

A continuació va afegir que “això tampoc és una decisió de tancament d’una planta”. De fet, va afirmar que estan “buscant alternatives, futures oportunitats per a la planta que no siga seleccionada” i va advertir que “això haurà de ser un esforç que incloga múltiples parts, inclosos governs locals i nacionals”.

Finalment, va avançar que “és previsible que tant Saarlouis com València hagen de sotmetre’s a un redimensionament de la seua estructura actual”. La direcció de Ford Almussafes va plantejar el divendres 27 de maig als sindicats l’extensió de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) actual en deu o dotze dies, fins al 31 de juliol, per a adaptar la producció a la situació de falta de subministraments i als problemes en el trànsit marítim.