Ximo Puig exposa les dades econòmiques que avalen la gestió del Pacte del Botànic en el seu últim debat parlamentari

“Dada mata relat”. És el mantra que s’ha instal·lat en la Presidència de la Generalitat i en el grup socialista de les Corts Valencianes, que tenen els seus equips bolcats a defensar-se amb informes del pretés caos que exposa la dreta en cada sessió parlamentària. Els socialistes fa temps que s’esforcen a mantindre un perfil moderat i dialogant i se centren en la gestió, allunyant-se en el seu perfil institucional de les qüestions polèmiques.

En la sessió de control de dijous, l’última de la legislatura, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i els seus consellers s’han bolcat a defensar el lema en totes les seues respostes. “Cal veure d’on venim i a on anem”, apuntava Puig en resposta a la portaveu de Ciutadans, Mamen Peris. Els membres de l’executiu assumeixen que la situació no és per a tirar traques –“un món feliç no existeix”, reconeixia el president, sent realista–, però defensen una millora notable en tots els indicadors. És l’última ocasió en què tindrà lloc un debat d’aquestes característiques en el parlament autonòmic, al qual només li queda una previsible sessió plenària per a aprovar iniciatives pendents. La resta de les confrontacions es donaran en el marc electoral. Hi falten 94 dies i l’ambient es tiba.

Els grups de l’oposició –PP, Ciutadans i Vox– han interpel·lat el president per l’incident al tren de Begís durant l’incendi de l’estiu passat, les llistes d’espera en sanitat, el cas Azud i la investigació a les subvencions que rep el seu germà. Pregunten “qui es beneficia de la seua gestió” i el president respon: “la gran majoria dels valencians, fins i tot vostés”. Pregunten “què és agilitat en la gestió” i el president respon: “Agilitat és patir la pandèmia més gran en la història i, deu dies després, ser la primera comunitat a portar un avió” amb material sanitari.

Com va fer en la sessió de control anterior, el president valencià defensa què ha fet el seu govern pels ciutadans i ha exposat els indicadors socioeconòmics que avalen la seua gestió. Més d’un milió de valencians es beneficia del final del copagament farmacològic, 168.000 persones han accedit a l’atenció sanitària universal, 17.500 valencians no paguen el tractament per a l’hepatitis C, 135.0000 reben ajudes a la dependència –el triple que el 2015–, 75.000 persones reben la renda valenciana d’inclusió –un 80% més–, 16.000 famílies reben un lloguer social. “Tenim 13.300 sanitaris i 15.000 professors més”, ha recalcat Puig, reiterant les ajudes als llibres de text i la construcció de centres educatius.

Pel que fa al context econòmic, ha defensat que 425.000 persones han trobat faena, uns 145 cada dia; la contractació indefinida s’ha incrementat en 250.000 persones en un any segons l’Enquesta de Població Activa, i en aquest marc ha arribat Volskwagen a Sagunt, “150 dies després d’enviar la carta” a la multinacional oferint el parc industrial com a seu per a la factoria de bateries per a vehicles elèctrics. S’han multiplicat les ajudes a autònoms durant la pandèmia –67.000 empreses i 140.000 autònoms van tindre ajudes directes–, la rebaixa de preus del transport públic o de les taxes universitàries, així com una baixada de l’IRPF al 97% de contribuents.

Així doncs, s’ha conformat “un estat del benestar potent”, a la comunitat autònoma que “més ha crescut en sanitat, per damunt de la mitjana nacional”, malgrat les dificultats com l’augment de les patologies, però “sempre busquem la millor alternativa per a millorar”. Entre l’abans i l’ara, “no hi ha color”.

En una sessió de control en les Corts es pot parlar de quasi tot. També de penis, formes i grandàries, encara que per a la resposta, de la consellera d’Educació, no han calgut informes tècnics, sinó una enunciació de la realitat: “La biologia és capritxosa”, ha indicat Raquel Tamarit a la diputada de Vox que ha interpel·lat per uns dibuixos de varietats genitals en un llibre.

Per part seua, els socis del Botànic, Compromís i Unides Podem, han interpel·lat el Consell per polítiques estructurals que consideren fonamentals. La portaveu dels valencianistes, Papi Robles, s’ha referit a la proposta del seu candidat a les autonòmiques, Joan Baldoví, de reprendre la via judicial per a reclamar les inversions i el finançament just, mentre que Pilar Lima (UP), ha fet referència als problemes d’habitatge. En tots dos casos, el president ha defensat la millora comparativa.

“La primera via és el diàleg i la política; ací estarem sempre, però també és cert que, quan no arribem a un acord, anem als tribunals com hem fet amb el transvasament Tajo-Segura”, ha respost Puig sobre el finançament, i ha insistit que el Consell defensarà sempre els interessos valencians “en qualsevol àmbit”. Sobre habitatge, ha fet referència al decret que el vicepresident segon, Héctor Illueca, va aprovar divendres passat, que sanciona l’assetjament immobiliari, limita l’especulació amb habitatges buits i les pràctiques abusives. A anys llum de l’anterior Consell, insisteix.