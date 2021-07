Ximo Puig reclama al Govern en la Conferència de Presidents una descentralització en la gestió dels fons europeus

Un any després de l'última conferència de presidents, una trobada tan habitual durant els primers mesos de la pandèmia -es va reunir en més ocasions durant l'estat d'alarma que en la legislatura del PP al complet- el clima de consens s'ha desdibuixat. La Comunidad de Madrid, que el dimecres negava l'infrafinançament valencià i va evitar que es compensara a territoris amb un llast en els comptes a través del fons COVID, amenaça amb abandonar l'espai de diàleg, una amenaça que ha culminat Catalunya, el president de la qual no acudirà.

El Govern central ha plantejat tres punts en la seua agenda: els fons europeus, la pandèmia i el repte demogràfic. Els governs autonòmics disposaran de cinc minuts per a marcar la seua. En la del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, apareixen dos conceptes: finançament autonòmic i descentralització.

El dirigent socialista reclama al Govern central que cedisca part de la gestió dels anomenats projectes tractors (PERTE, per les seues sigles) a les comunitats autònomes perquè els territoris puguen presentar projectes propis. Fins hui, aquests grans projectes, que concentren el gruix dels fons a repartir, venen convocats pels respectius ministeris. "Volem PERTEs autonòmics", ha reclamat el president en declaracions als mitjans prèvies a la conferència de presidents, per a facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses. La forma en la qual es conceben els fons fa que siguen els projectes de gran envergadura -i per tant les grans empreses, capaces d'assumir els costos- els qui opten als principals projectes transformadors, però el teixit petit i mitjà pot aprofitar altres eixides, entre elles la de la digitalització, que es podran canalitzar per altres vies com els instituts tecnològics, segons va expressar el conseller d'Economia Rafa Climent en una entrevista recent amb elDiario.es.

El president valencià també plantejarà qüestions relacionades amb la COVID persistent i la Salut Mental, un camp per al qual ha creat un comissionat. En les reunions quinzenals amb els experts per a avaluar la pandèmia, els seus assessors insisteixen a parar atenció a aquesta agenda invisibilitzada.

Entre els plantes d'altres autonomies i el format encotillat el dirigent valencià insisteix a fomentar la co-gobernança i els espais per a l'acord a fi de resoldre un dels majors problemes del seu territori: la falta de fons per a cobrir els serveis públics bàsics. La Comunitat Valenciana ja té un deute equivalent al 49% del seu Producte Interior Brut, una xifra que, si fora la línia d'eixida en una carrera, implicaria que els seus velocistes han de córrer més quilòmetres i més ràpid per a arribar al mateix lloc que la mitjana d'espanyols.

El dirigent socialista acudeix a la cita disposat a reivindicar una agenda amb la qual li pressionen els seus socis de govern i l'oposició. Puig porta setmanes preparant trobades amb altres dirigents autonòmics per a accelerar la reforma del sistema caduc que llastra a les autonomies en general i a la valenciana, murciana o andalusa en particular. De moment, el seu conseller d'Hisenda ha aconseguit que el ministeri de Maria Jesús Montero accedisca a celebrar un fòrum monogràfic sobre finançament autonòmic en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera, encara que l'anunci no entusiasma als seus aliats de Compromís i Unides Podem. El divendres, assegura, tornarà a posar la qüestió sobre la taula.