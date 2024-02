El Colegio instruirá a los administradores en medidas de protección para fincas con fachadas como la del incendio de València

“No todos los edificios que cuentan con fachadas ventiladas implican un riesgo de incendio como el que se dio en el caso de Campanar porque hay muchas técnicas y materiales para ejecutarlas. Se trata de una piel con un espacio vacío que permite que circule el aire y que cuenta con un revestimiento que puede ser de diferentes materiales, en este caso uno muy inflamable que se acabó prohibiendo tras el incendio de la torre Grenfell de Londres en 2017”.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de València y de Castellón, Sebastián Cucala, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los colegiados y a los residentes de edificios con fachadas ventiladas, la misma técnica aplicada en el inmueble siniestrado en el barrio de Campanar en el que fallecieron 10 personas.

Según Cucala, “este tipo de edificaciones mejora el aislamiento y la eficiencia energética y se extendió más en la Comunitat Valenciana a principios del 2000, pero no es muy habitual en comparación con otras zonas de España en las que, al ser más frías, se ha aplicado mucho más que aquí”.

Con todo, desde el organismo colegial, que desconoce cuántos edificios con fachadas ventiladas puede haber en València, se han lanzado varias iniciativas en materia de prevención tras el terrible incendio: “Este miércoles hemos convocado a los administradores de Castallón y València con este tipo de fachadas a una jornada divulgativa sobre medidas de protección ante incendios que se deben adoptar en este tipo de edificios. La impartirán de forma presencial y en streaming nuestros asesores Jaime Langa, arquitecto técnico, y José Luis Mur, ingeniero industrial”.

Además han mandado circulares a los propietarios de viendas a través de los administradores recordando las medidas de prevención establecidas en caso de incendio.

Entre ellas, “mantener despejadas las salidas de emergencia y las zonas de paso, evitando obstáculos que dificulten la evacuación rápida y segura del edificio; familiarizarse con la ubicación de los extintores y sistemas contra incendios en caso de haberlos en el edificio (no todos los edificios están obligados a disponer de estos equipos); no colocar fuentes de calor cerca de materiales inflamables, como cortinas, muebles, o productos químicos; apagar velas y cigarrillos de forma segura; evitar dejar ollas o sartenes cocinando sin vigilancia y desconectar los electrodomésticos cuando no estén en uso; mantener cerradas las puertas cortafuegos y no poner cuñas ni papeles para mantenerlas abiertas”.