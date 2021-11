Sala multiusos, piscina cubierta y dos pabellones: así es el polideportivo que el Valencia CF ha presentado al Ayuntamiento para Benicalap

La regidora de Deportes del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, ha asegurado este jueves que el València CF podrá levantar el pabellón polideportivo de Benicalap cuando el proyecto que acaba de presentar sea visado por los servicios municipales pertinentes y aprobado por la Junta de Gobierno Local. Bernabé ha recordado que si el club deportivo “ha decidido hacer frente por fin al proyecto que asumió hace años con los vecinos del barrio ha sido, en primer lugar, gracias a la presión ejercida desde el área de Desarrollo Urbanístico que gestiona la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez”.

Una vez recibido el proyecto para levantar el polideportivo anejo al nuevo estadio de Mestalla, en la avenida de las Cortes Valencianas, Bernabé ha comentado: “El más importante es que gracias a la presión ejercida por el Ayuntamiento de la ciudad, especialmente por parte de la vicealcaldesa y responsable de Desarrollo Urbanístico, el València CF ha presentado por fin el proyecto del polideportivo de Benicalap, un proyecto que viene a cumplir con los vecinos y vecinas de Benicalap. El proyecto ahora tiene que pasar los informes preceptivos antes de que la Junta de Gobierno lo pueda aprobar. Una vez aprobado, el València podrá empezar a construir y pendiente solo de la voluntad y prisas que tenga de hacerlo”.

Bernabé ha recordado que los servicios municipales implicados han obligado a introducir modificaciones en anteriores propuestas pero se ha mostrado satisfecha con el resultado final: “Es un buen proyecto muy adecuado a las necesidades de los vecinos y vecinas de Benicalap gracias a la insistencia de este Ayuntamiento para conseguir el que se merecían los vecinos de la zona norte de la ciudad”.

La responsable de Deportes ha anticipado algunas de las características del futuro centro deportivo para uso de los vecinos: “Es un polideportivo de barrio. Tiene una piscina de 25 metros, dos salas multiusos, una sala de musculación y, además, dos pabellones, un multisport para practicar baloncesto, balonmano o fútbol sala, y otro que estará destinado a la gimnasia artística que es una disciplina para la cual ahora mismo no tenemos ninguna instalación en València”. Y ha cerrado sus explicaciones con optimismo: “Es una buena instalación que esperamos que muy pronto puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas de Benicalap”.

La vicealcaldesa, Sandra Gómez, ya afirmó recientemente que de momento no solicitará expresamente al Gobierno valenciano la nulidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio del Valencia CF si el club presenta los avales económicos que garanticen la finalización del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas. La entidad, en uno de los escritos remitidos al Gobierno valenciano, se comprometió a detallar el destino de los 118 millones que recibirá del fondo CVC en diciembre.

“El Ayuntamiento condiciona la vigencia de la ATE a que el club presente la fianza necesaria para acabar las obras. No puedo fiarme con un documento de ocho hojas. No puedo fiarlo a la palabra de la propiedad que es Meriton. Lo siento mucho, pero yo no. Habrá otros políticos que sí y tendrán que explicar por qué”, dijo.

La ATE se encuentra pediente de que la Conselleria de Economía responda al último recurso del Valencia CF sobre la prórroga solicitada el pasado mes de abril. Economía en un primer momento denegó la ampliación de plazos solicitada por la entidad para llevar adelante todo el plan urbanístico por falta de garantias, pero mantenía la ATE vigente hasta 2025. El club, sin embargo, recurrió e insistió en su solicitud.

En su escrito, el presidente, Anil Murthy, recuerda que "el 31 de agosto de 2021, el Club puso en conocimiento de esa Administración que se recibirá una importante inyección de financiación procedente del fondo CVC Capital Partners (CVC), tras la firma del correspondiente acuerdo entre ese fondo y La Liga Nacional de Fútbol Profesional".

En este sentido, añade que "esa financiación permitirá al Club ejecutar con mayor celeridad las actuaciones pendientes de la ATE, superando así las dificultades económicas ocasionadas por el COVID-19 en el mercado inmobiliario y en el sector del fútbol. No obstante, será necesario que se concedan las correspondientes licencias por parte de las Administraciones correspondientes. Sin esas licencias el Club no podrá iniciar obra alguna a pesar de haber solventado los obstáculos económicos derivados del COVID-19 con la financiación de CVC".

Por otra parte, un informe no vinculante de la Abogacía de la Generalitat Valenciana considera que la ATE se debe anular de forma anticipada, aunque hasta ahora se ha dado la administración ningún paso oficial en esa dirección.