5 drones para regalar (o regalarnos) estas Navidades

Desde hace algunos años, uno de los dispositivos más atractivos e interesantes -para algunos perfiles- del mercado tecnológico son los drones. Este gadget cada vez es más popular, sobre todo para los amantes del vídeo y la fotografía que buscan dar una nueva perspectiva a sus contenidos.

Ahora bien, ¿qué es exactamente un dron? Se trata de un dispositivo no tripulado que suele incorporar una cámara para grabar o sacar fotografías o, bien, simplemente para pilotar por puro ocio. A pesar de la creencia popular, estos no tienen porqué volar, ya que también pueden ser terrestres.

Pero cuando hablamos de drones, a todos nos viene a la cabeza el mismo aparato: una especie de "helicóptero" en miniatura que vuela y al cual podemos controlar desde la distancia. Legalmente, se distingue entre dos tipos de drones según cuál sea su propósito.

De esta manera, y como hemos comentado, a efectos legislativos un dron es aquella "aeronave pilotada por control remoto a las de uso profesional o comercial". Mientras que los dedicados "a fines recreativos" se denominan "aeromodelos" y cuentan con una legislación propia. Pero, ¿en qué cambia esto exactamente?

Si nuestro dron es para fines recreativos o bien para grabar de manera amateur, entonces tendremos prohibido su uso excepto en aquellas zonas habilitadas para ello. Es decir, no podremos volar con nuestro dron en núcleos de población, centros urbanos, playas, etc. Tampoco podremos superar los 120 metros de altura.

Si vamos a volar de noche, nuestro dron no podrá superar los 2 Kg de peso ni el vuelo superar los 50 metros de altura. Sin embargo, si vamos a por un dron de uso profesional, entonces tendremos que obtener una habilitación como operador de drones. Aunque no se puede volar en espacios urbanos o espacio aéreo no controlado.

Después de aclarar esto -y saber que podemos obtener más información en la web de Agencia Estatal de Seguridad Aérea-, podemos entrar a algunos modelos para principiantes.

Cinco modelos recomendados

Potensic Mini Drone A20

Puede que estemos interesados, ya sea para regalar a alguien o para disfrutar nosotros mismos, de volar algún dron de vez en cuando solo por diversión. El Mini Drone A20 de Potensic puede ser una opción ideal. Por un lado, su precio es reducido, y por otro, es muy fácil de controlar.

Se trata de un dron realmente pequeño que no dispone de wifi ni cámara, pero que cuenta con aterrizaje "de emergencia", tres velocidades y varias baterías. Es perfecto para iniciarse, pues cuesta solo 39 euros.

Potensic A20W

El hermano mayor del anterior modelo: el A20W que, este sí, incorpora cámara. Un dron que funciona por frecuencia con wifi 2,4 para conectarlo con nuestro móvil y, así, poder observar lo mismo que nuestro aeromodelo.

Su batería aguanta hasta 18 minutos de vuelo, aunque el pack incluye tres baterías para poder cambiarlas y no tener que irse a casa tan pronto. Además, al igual que el anterior, dispone de un botón para aterrizar y despegar.

AKASO Dron 1080p

Algo más complejo es este dron de Akaso que dispone de una cámara de 1080p de resolución con una luz LED incluida para mejorar la imagen. Además, también tiene un botón para aterrizar fácilmente. Una de las características más llamativas de este dron es que cuenta con un modo "recorrido" por el que el aeromodelo sigue una ruta establecida en nuestro móvil.

Potensic Dreamer

Y volvemos a Potensic, esta vez, con un dron que podría ser utilizado con fines profesionales. Dreamer es un dron que integra una cámara 4K debajo de él -una lente Sony que augura muy buena calidad- y con hasta 800 metros de retransmisión. Además, cuenta con un modo de "vuelta a casa automática", es decir, cuando se agota la batería, el dron vuelve hacia el piloto automáticamente.

DJI Mini 2

Y cerramos esta lista con uno de los drones más deseados: el DJI Mini 2. Un dron ultraligero al que se le pueden quitar las alas para facilitar su transporte y que, como el anterior, dispone de una cámara de gran calidad con resolución 4K y fotos de 12 MP. Según el fabricante, el DJI Mini 2 soporta vientos de nivel 5 y es capaz de transmitir vídeos hasta a 10 Km de distancia -aunque esto no podremos comprobarlo-.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

