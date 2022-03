5 regalos tecnológicos por menos de 25 euros para arrancarle una sonrisa a papá

La mayoría de las veces regalar algo a un padre es complicado. ¿Pañuelo o corbata? No tienes por qué caer en eso, hay otras alternativas.

Conviene apostar por el ingenio y buscar objetos a un precio de ganga que le sean realmente útiles, aunque él no lo sepa. Como el próximo sábado es el día del padre, no está demás intentar sorprenderle con un regalo que sea tanto barato como útil y genere en él esa ansiada sonrisa de aprobación.

No es fácil, pero se puede conseguir. Por ello te proponemos cinco objetos tecnológicos por menos de 25 euros que pueden hacer que tu padre entienda que aunque no los conocía, los necesita imperiosamente.

Pulsera de actividad Amazfit Band 5

La mayoría de los padres tienen un problema con el ejercicio, algo que por otro lado deberían practicar con mayor frecuencia, por el bien de su salud. Así que una pulsera de actividad que les haga tomar conciencia de la importancia de moverse puede ser una excelente elección.

El modelo Amazfit Band 5 es adecuado para monitorizar entrenamientos de distinta intensidad al aire libre o en el gimnasio y conocer la saturación de oxígeno en sangre o la calidad del sueño.

Lleva el asistente de voz Alexa integrado y, con una sola carga, tiene suficiente potencia para no tener que cargarlo durante dos semanas.

Radio portátil Energy Sistem Fabric Box

¿Y si lo que necesita nuestro padre es un transistor portátil analógico que sea portadle a la par que estético? Entonces, puede que la mejor alternativa sea la Fabric Box de Energy Sistem. Una radio analógica por 20 euros que se aleja de los negros clásicos para imitar a los altavoces bluetooth.

Cuenta con una batería recargable que aguanta hasta 8 horas de uso, y de salida para auriculares. Además, tiene una opción para guardar hasta 50 emisoras. No obstante, el mayor pero de esta radio portátil es que no cuenta con antena externa, por lo que habrá situaciones donde puede perder la señal.

Auriculares de diadema JBL Tune 500

¿Y si lo que nuestro padre necesita son unos auriculares de diadema para escuchar su propia música sin molestar a nuestra madre o nuestras hermanas y/o hermanos? Los Tune 500 de JBL son la versión con cable perfecta por menos de 25 euros.

Es una alternativa muy económica para quienes no necesitan, o no les interesa, la conectividad Bluetooth. El cable, como es habitual, es un jack de 3.5mm, además disponen de la tecnología JBL Pure Bass, que optimiza el sonido.

Un Buscador de objetos Bluetooth Tile Mate

¿Tu padre es de esas personas despistadas que siempre olvida dónde ha dejado las llaves o el móvil? Este dispositivo, combinado con una aplicación, permite localizar distintos objetos.

Es resistente al agua, dispone de un alcance de Bluetooth de hasta 76 metros, y es compatible con Android, iOS y asistentes de voz como Alexa.

Calentador de tazas de SCOBUTY

Seguramente tu padre alarga su taza de café con varios cafés a lo largo de la mañana, por lo que desea tener la taza siempre caliente. En este caso qué mejor que un buen calentador. Este dispositivo no tiene demasiado misterio: su objetivo no es calentar la bebida, sino retrasar el enfriamiento.

Este modelo de SCOBUTY es una gran opción para quienes estén interesados en este producto pero no quieran gastarse mucho dinero. Se trata de un soporte donde colocar la taza de café, té, leche, etc. y que dispone de dos niveles: 40 o 60 grados. Además, este calentador se apaga automáticamente cuando detecta que no tiene ningún objeto encima.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

