Combatir el sobrepeso sin recurrir a dietas milagro: 4 libros eficaces

Hoy 4 de marzo es el día mundial de la obesidad. Actualmente a nadie se le escapa que el problema de la obesidad es más complejo que simplemente comer determinados productos y rechazar otros, aunque en el fondo la diferencia entre estar obeso, u obesa, o no estarlo radica precisamente en lo que comemos y lo que dejamos de comer.

No obstante no es tan fácil elegir los alimentos correctos si no vivimos en un entorno cultural y educacional propicio, en el que conozcamos el valor nutricional de cada producto y no ignoremos aquellos que pueden hacernos mucho daño.

Detrás de la obesidad estan enfermedades tan graves como la diabetes y las trastornos cardiovasculares que van desde el infarto de miocardio a las parálisis hemipléjicas por aneurismas o infartos cerebrales.

Para ello entendemos como obesidad no solo los extremos mórbidos, sino aquel sobrepeso que se vuelve crónico en nuestra vida cotidiana y que cada vez nos cuesta más de revertir, para lo que no es necesario ver en la balanza un exceso de 20 o 30 kilos, que si no que basta con estar de cinco a diez kilos por encima del peso recomendado como saludable en función de nuestra. masa muscular.

Porque la obesidad no es solo estética, también implica una serie de trastornos en los procesos metabólicos y fisiológicos de la persona que pueden derivar, como ya hemos comentado, en enfermedades muy graves.

Por ello, este problema es de primerísima magnitud para la OMS y supone en sí mismo una pandemia superior en muertes a la que pueda provocar la COVID-19. Este es el motivo de que en este artículo te recomendemos cuatro libros que tratan sobre la obesidad sin criminalizarla y sin tener que cubrir a dietas milagro para revertirla.

¿Qué comes?: Ciencia y conciencia para resistir

El doctor Miguel Ángel Martínez-González, a quién ya entrevistamos con motivo de la publicación de su libro Salud a ciencia cierta, es un gran experto en dieta mediterránea y reputado epidemiólogo que ocupa la cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra.

Consciente de que el problema de la mala alimentación, y por tanto de la obesidad, avanza inexorable en España, lanza ahora un nuevo libro titulado ¿Qué comes? (Planeta, 2020), coescrito junto con la periodista Marisol Guisasola.

Descubriremos por qué es tan importante mantener unos buenos hábitos como aprender a detectar los bulos y las artimañas que la industria alimentaria y farmacéutica utilizan para manipularnos.

Es decir que incide no solo en la importancia de una dieta correcta, sino también en la conciencia de que la alimentación es un conocimiento activo frente al entrono económico, que desea manipularnos para. que consumamos según sus intereses.

No más dieta: Por qué las dietas «milagrosas» no funcionan

El reputado y mediático nutricionista Julio Basulto nos trae en este libro las claves para organizar nuestra vida en torno a una dieta coherente con el ritmo vital que llevamos y los recursos que podamos disponer.

Para ello nos ofrece un análisis muy crítico de las dietas rápidas para adelgazar, sin base científica, y nos propone unas pautas para una alimentación sensata y que nos lleven a una pérdida de peso de una forma saludable y consolidada. Sin duda una guía practica para reorganizar nuestra forma de alimentarnos sin histerias.

Adelgázame, miénteme

El nutricionista Juan Revenga hace una reflexión documentada en este libro sobre lo que es en realidad la obesidad y cómo es explotada por centenares de despiadados diseñadores de dietas milagro que, en realidad y bajo la luz de la investigación científica, son absolutamente ineficaces cuando no contraproducentes.

Además, en el libro se expone el cambio de hábitos esenciales que debe tener una persona cuya dieta le provoca no ya obesidad, sino especialmente sobrepeso, para volver a su peso normal, sentirse mejor y cuidar su salud a través de una alimentación equilibrada y coherente con las necesidades del ser humano.

Un libro que nos desengaña sobre los supuestos "remedios relámpago" para adelgazar y nos explica que el camino de la dieta es un sendero diario y una actitud ante nuestro propio cuerpo y aquello que comemos, así como aquello que escogemos como mejor para nosotros como consumidoras y consumidores.

Beber sin sed: Guía para elegir bien lo que bebes

Los nutricionistas Carlos Casabona y Julio Basulto se unen en este libro en el que abordan el papel de las bebidas que no son agua en la obesidad. Desde las bebidas carbonatadas y los refrescos azucarados, que constituyen en muchos casos, especialmente las personas obesas, más de la mitad del su aporte de azúcares diario, hasta las bebidas alcohólicas que algunas pirámides nutricionales sitúan a veces como recomendables de un modo absurdo, con el membrete de “consumo moderado".

Los dos nutricionistas nos descubren, basados en los últimos estudios científicos al respecto, que prácticamente pocas bebidas son recomendables como alternativa al agua para un consumo diario y sostenido. Sin duda un libro imprescindible para ayudarnos a escoger con criterio aquello que bebemos cuando no queremos beber agua.

