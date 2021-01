Prueba de uso: 3 aspiradoras de escoba sin cable de nivel medio alto

Las aspiradoras sin cable de escoba están entrando con fuerza en nuestro mercado del hogar y son junto a los robots aspiradores la nueva sensación en materia de aspiradoras. Proceden del mercado asiático, especialmente China, Corea y Japón, donde las casas no son muy espaciosas y muchas veces se carece de servicio doméstico.

Elegir un aspirador de escoba sin cable: diez claves para tener en cuenta

En Europa han dado un salto en diez años de los modelos más primarios, sin apenas potencia ni autonomía, a los actuales sistemas de gran potencia de aspirado -sin llegar a la de las aspiradoras de cable- y una autonomía que en algunos casos roza la hora de duración.

Además, han mejorado mucho su diseño y sus complementos, incluyendo cepillos para pelo de mascota, para sofás, para colchones e incluso para fregar mientras el aparato aspira. Para tener una idea general de lo que podemos encontrar en el mercado, hemos escogido tres modelos de rango alto y medio que responden a tres necesidades distintas: la Kobold VB100, la Dyson V8 Animal Force y la Rowenta X-Force 11.50.

Un electrodoméstico caro pero útil

Queremos dejar claro que no estamos tratando electrodomésticos baratos o de fácil acceso, al contrario. La Kobold VB100 vale oficialmente 850 euros, la Dyson V8 Animal Force se sitúa en los 399 euros y la Rowenta X-Force 11.50 sale por 459 euros. Si bien en las diferentes tiendas y cadenas se pueden encontrar con rebajas de hasta 100 euros.

La clave de adquisición de estos aparatos está en el uso que les queremos dar; están pensados para sustituir a un eventual servicio doméstico, puesto que su autonomía, peso y manejabilidad simplifican bastante la limpieza del hogar. En este sentido son ideales para personas jóvenes con pisos pequeños y fáciles de limpiar, pero también pueden usarlas personas mayores sin demasiados problemas.

También pueden ser útiles en segundas residencias que requieran una limpieza regular. No son recomendadas para, dado su precio, complemento adicional de uso para limpiezas ocasionales ni para uso profesional por parte de una persona dedicada al servicio doméstico, que requiere mayor potencia y autonomía. Tampoco para grandes superficies industriales, aunque pueden cubrir superficies en su modo de potencia media que alcanzan entre los 100 y los 120 m2.

Las tres competidoras

Kobold VB100 es la última apuesta del fabricante Vorwerk, creador del legendario robot de cocina Termomix. Se trata de una máquina que aspira por succión, sólida y de bello diseño, con multitud de prestaciones, como mopa para fregar, limpiador de colchones o cepillo para sofás y pelo animal; en cierto modo Vorwerk aplica el concepto de robot de Termomix a este dispositivo.

es la última apuesta del fabricante Vorwerk, creador del legendario robot de cocina Termomix. Se trata de una máquina que aspira por succión, sólida y de bello diseño, con multitud de prestaciones, como mopa para fregar, limpiador de colchones o cepillo para sofás y pelo animal; en cierto modo Vorwerk aplica el concepto de robot de Termomix a este dispositivo. Rowenta X-Force 11.50 Animal Care también es el último modelo de la casa Rowenta, especializada tanto en secadores como en aspiradoras. Se trata de un modelo ciclónico que aúna potencia con ergonomía y capacidad para llegar a los rincones más difíciles.

también es el último modelo de la casa Rowenta, especializada tanto en secadores como en aspiradoras. Se trata de un modelo ciclónico que aúna potencia con ergonomía y capacidad para llegar a los rincones más difíciles. Dyson V8 Total Clean (Antes Animal+) es un modelo algo antiguo de la marca, pero el único al que hemos podido tener acceso. De todos modos comprende todas las ventajas de las aspiradoras Dyson en un precio no excesivamente elevado.

Impresión de uso

Empezamos con la Kobold

Se trata de una máquina de una gran elegancia y un diseño bellísimo, que se maneja con gran facilidad a pesar de su peso (3,3 Kg) puesto que asienta este sobre la base del cepillo electrónico aspirador.

Tiene un sistema de rodamiento que hace tengas la impresión de que la máquina "te lleva" por las habitaciones mientas aspira. En cuanto a la potencia de aspirado, se antoja muy eficaz y satisfactoria. La autonomía superó nuestras necesidades de sobra, con casi una hora de uso: tiene un indicador con luces Led de la evolución de la batería.

Por otro lado, tiene un modo de stand by que permite descansar sin tener que dejar el aparato en el suelo, como ocurre con los otros modelos; es algo muy cómodo para personas mayores. Finalmente el vaciado se hace mediante bolsa, de un modo higiénico y simple.

Como contras, su peso la hace algo incómoda, su rigidez no le permite llegar bien a rincones algo estrechos, sus cepillos se antojan un poco grandes y su precio está al alcance de no demasiados bolsillos. También sus cepillos tienen a engancharse en alfombras y su carrocería se mancha con facilidad. La impresión de uso, de todo modos, es muy buena. Es una aspiradora que podría usar un profesional.

Seguimos con la Rowenta

Otro modelo que nos ha causado una gran impresión, tanto por su facilidad de manejo como por lo bien pensada que está de cara a entrar en rincones estrechos y oscuros. ¡Su cepillo electrónico tiene hasta un faro frontal para entrar en lugares oscuros!

Además su peso permite manejarla con agilidad. En cuanto al aspirado es muy satisfactorio, así como su autonomía, que alcanza los 45 minutos en uso Eco. Además es muy silenciosa, cosa que se agradece. Como contras, su ensamblado resulta un poco aparatoso y no permite dejarla de pie. Tampoco su modo de carga es demasiado cómodo, ya que obliga a tenerla colgada del cargador para que la batería de cargue.

Terminamos con la Dyson

La V8 Total Clean es un modelo que destaca por su ligereza, con 2,60 kilos de peso, lo que la convierte en la más manejable. Sus puntos fuertes son la sencillez de ensamblado, la variedad de complementos y cepillos y su potencia. También su facilidad para llegar a rincones difíciles.

Por contra, falla en la autonomía, apenas llega a treinta minutos en modo medio, y en el tiempo de carga, que sube a cinco horas; si bien su potencia de aspirado es más que satisfactoria. También destaca su precio, ya que este modelo se puede encontrar en tiendas acreditadas por menos de 300 euros. La impresión general, así, es también buena.

En resumen

Si tuviéramos que recomendar uno de los tres modelos ponderando la calidad y el precio y pensando en un hogar medio, sin duda la Rowenta X-Force 11.50 sería la ganadora. Es una máquina ideal para quien se limpia su propia casa y no quiere tener que pagar por servicio doméstico.

Es completa, práctica y bonita, además de silenciosa. Posee una buena autonomía, además de incorporar la posibilidad de tener una batería de reserva; se carga con rapidez (tres horas) y su juego de rótulas está pensado para llegar a los rincones más inverosímiles.

Ahora bien, si lo que queremos es un top de gama, el mejor de los mejores, sin duda la Kobold es nuestra candidata, dado su diseño precioso, la solidez que presenta y la fluidez con que se maneja. Su batería alcanza casi la hora y es la que con mayor rapidez se carga.

Además se aparca con gran facilidad y sin desentonar con el entorno. Y como hemos dicho antes, la puede usar un profesional y quedar totalmente satisfecho. El único pero es que no llega tan fácil a los rincones más complicados, pero no hay mueble que no se pueda mover y este modelo compensa la molestia.

Además su variedad de cepillos la hace una gran dispositivo. Si tenemos dinero y ganas de tener una máquina bellísima, potente y resolutiva, la Kobold debe ser nuestra elección, especialmente su nuestro hogar es grande.

Y finalmente, si lo que queremos es un dispositivo muy resolutivo a un precio que ya nos podemos plantear pagar, porque tenemos un piso no muy grande y no tenemos servicio doméstico, nuestra opción ganadora será este modelo de Dyson; una excelente relación calidad precio. Aclaración: Dyson tiene modelos superiores con mayores prestaciones y por tanto precios más altos; cuidado con confundir la elección.

Los parámetros estudiados, uno a uno

