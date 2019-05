Diez alimentos que esconden más azúcar del que sospechas

María Goreti, lectora de eldiario.es pero no socia, tal como matiza en su correo electrónico, nos hace una petición tras asegurar haber leído hace unos días el artículo Este es el lado oscuro de las cervezas 0,0 que puede llevarte a engordar: "me gustaría que me desvelaseis otros productos que estén en la misma situación que las 0,0, porque realmente me ha impactado descubrir que tienen esta cantidad de azúcar; al menos que habléis de los que puedan resultar más sorpresivos por insospechados y porque los creamos sanos".

Tiene razón Goreti, son incontables los productos de alimentación que contienen azúcar, ya sea de manera natural o añadida, pero en algunos casos la revelación resulta sorprendente. Pensamos de determinadas bebidas, comidas, salsas o conservas que son sanas y recomendables y nos encontramos con una tremenda sorpresa. Bien que asumimos que en algunos casos, como la bollería, las bebidas de chocolate para niños o los refrescos, el azúcar forma parte de su alma.

También sabemos que los zumos de fruta naturales, muchos productos light o desnatados y, en efecto, las cervezas 0,0 suelen tener más azúcar del que sospechábamos. Pero en otros jamás lo hubiéramos jurado. Los siguientes diez son paradigma de esta situación en que el azúcar añadido está perfectamente escondido en la reputación del producto:

Foto: Pixabay

