Siete plantas cuyas infusiones pueden ayudarte a dormir bien

Dormir o no dormir, he ahí la cuestión en torno al insomnio, un trastorno que atrapa a miles de personas cada año en el estado español. La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño.

La SEN también señala que el insomnio es el trastorno más frecuente, seguido del síndrome de las piernas inquietas y la apnea del sueño. En el caso del insomnio, se calcula que la cifra de personas afectadas puede superar los siete millones, de los que más de cuatro millones sufren insomnio crónico.

Ante tales datos, es evidente que los y las españolas tenemos un problema con el sueño, derivado de las preocupaciones y las alteraciones hormonales relacionadas con temas sexuales (menopausia, andropausia, etc.).

Pero también de estilos de vida poco sanos donde pesa el alcohol y el tabaco, así como de problemas de contaminación lumínica y sonora en núcleos urbanos medianos y grandes.

En consecuencia, si estamos afectados o afectadas por el insomnio solo tenemos tres alternativas: el uso de somníferos derivados de las benzodiacepinas, la toma de melatonina y similares u optar por las infusiones de plantas que ayudan a dormir.

Respecto a las benzodiacepinas como Trankimazin, Valium y Orfidal, debemos ser conscientes de que son altamente adictivas, con un potente efecto de retirada, a veces similar a un síndrome de abstinencia y que a medio plazo suelen dejar de ser eficaces a no ser que subamos la dosis, lo que reforzará nuestra adicción.

En lo que refiere a los suplementos de melatonina, funcionan como inductor del sueño a corto plazo, pero no ayudan a mantenerlo en muchas ocasiones y a largo plazo se cree que puede tener efectos indeseados, como aumento de las pesadillas, irritabilidad o incluso síndrome de las piernas inquietas.

En consecuencia, si queremos una opción natural, limpia de efectos secundarios y ecológica, podemos probar con las infusiones de plantas medicinales tranquilizantes. Basta con comprarlas en un herbolario e infusionarlas en casa con un poco de agua caliente.

A continuación te explicamos siete plantas que tienen poder sedante para ayudar a coger y mantener el sueño.

1. Manzanilla

Por su gran cantidad de beneficios, las infusiones de manzanilla (Chamaemelum nobile) son un pequeño milagro. Se trata de una pequeña hierba perenne de la familia de las compuestas con flores similares a las de las margaritas y que crece en prados donde pasta el ganado, en prados secos y en bordes de caminos.

Debido a compuestos como la cumarina, la luteolina o la quecetina, la manzanilla es un eficaz relajante muscular con acción sedante, lo que explica que ayude en casos tanto de dolor de estómago como de sueño.

No es recomendable en embarazadas, pues puede provocar abortos espontáneos. Tampoco combinar con fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, la aspirina etc., pues algunos de sus compuestos pueden interactuar con las propiedades anticoagulantes de estos fármacos.

2. Tila

También conocida por té de tilo, es la infusión que se realiza con las inflorescencias de este árbol, abundante en las zonas peninsulares de clima continental. Tiene propiedades antiespasmódicas somníferas y ansiolíticas, dado su contenido en alfa-pineno, limoneno, nerol, eugenol y ácido cafeico, junto con quercetina y terpineol.

3. Melissa

Con el nombre de Melissa officinalis conocemos a esta hierba perenne de la familia de las labiadas y que es propia del sur de Europa, por lo que está presente en nuestro país.

Con su potente aroma a limón, y debido a la presencia entre sus componentes de terpenos, citronella, citronelol, citral y geraniol, tiene efectos sedantes y antiinflamatorios que ayudan a conciliar el sueño. Se infusionan sobre todo sus hojas.

4. Valeriana

Valeriana officinalis, comúnmente llamada valeriana común, valeriana de las boticas o valeriana medicinal, es una planta perenne presente en nuestros prados alpinos o semi-alpinos, donde ha sido introducida. Es muy frecuente en los claros de los bosques húmedos donde hay riachuelos y torrentes.

Es una planta muy rica en sesquiterpenos e isoflavinas, compuestos todos ellos con poder antiinflamatorio y sedante, por lo que sus infusiones son muy apreciadas tanto para coger como para mantener el sueño.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó su uso como medicina tradicional para aliviar la tensión nerviosa leve y como ayuda en el tratamiento del insomnio: pese a que considera que no hay evidencia científica suficiente, la EMA si cree “plausible” su efecto sedante e inductor del sueño.

5. Passiflora

Aunque originaria de Asia y Oceanía, una planta como Passiflora caerulea es frecuente colgando de los muros de puertos del mediterráneo, luciendo sus vistosas flores de colores blanco y cardenal.

Sus efectos sedantes todavía están siendo estudiados, pero se cree que ciertos compuestos en la planta estimulan un aumento en la producción del ácido gamma-aminobutírico en el cerebro, lo que produce un efecto sedante suave. Sus principios activos se encuentran en las flores, tallos y las hojas de la planta.

6. Lechuga

El té de lechuga es un remedio que no muchas personas conocen, pero que ayuda a relajarse y dormir mejor. Antiguamente era un remedio muy socorrido para aquellas personas a las que costaba dormir, tanto como lo pudieran ser la manzanilla o la valeriana.

Ello es debido al látex que supura cuando cortamos una hoja de lechuga o bien su tronco, y que contiene un compuesto llamado lactucina, que pertenece al grupo de las lactonas sesquiterpénicas. En 2006 un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de Polonia comprobó sus efectos sedantes y analgésicos en ratones.

7. Lavanda

La lavanda no solo conquista por su suave y balsámico olor, que inunda los campos a principios de verano, y que se usa para mantener fresca y aromática la ropa en los armarios. También destaca por los efectos sedantes sobre todo de sus flores infusionadas. Algunos estudios avalan su eficacia en mujeres tras el parto.

