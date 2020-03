El nuevo positivo de Irene Montero

Los sucesos en los personajes públicos tienen un impacto excesivo en la sociedad. Se acaba de publicar como noticia destacada que una ministra, "tendrá que volver a guardar cuarentena después de las dos semanas que estuvo recluida, tras conocerse que contrajo este virus." Pues "volvió a dar positivo" (sic).

Asumo que se refiere al test de PCR para Covid-19 en frotis nasofaríngeo, pero no lo especifican.

Esta noticia puede tener repercusión en el área política, en la que no entro, pero mucho más importante va a ser su repercusión sanitaria y esto me preocupa profundamente. La brevedad de la información deja abierta demasiadas inquietudes. Lo único que parece claro es que la han considerado, de nuevo, contagiosa pues tendrá que volver a guardar cuarentena.

Un test de PCR positivo tras la curación clínica tiene 4 interpretaciones. Primera: Falso positivo (error). Si recomiendan aislamiento supondrán que no es el caso. Segunda: Algunos pacientes continúan eliminando virus en sus secreciones durante más tiempo de los 9-12 días habituales. Pero el caso que nos ocupa, no se ajusta al perfil característico de este subgrupo de pacientes (anciano, inmunodeprimido…). Tercera: Eliminación intermitente residual de elementos genéticos del virus, no de virus con plena capacidad infectiva. Este fenómeno es muy habitual en muchas otras infecciones y se soluciona explicando y tranquilizando al paciente. No aislándolo. Cuarta: Reinfección. Habría que estudiar detalladamente toda la información, por un Comité Científico independiente ya que sería el primer caso mundial, si se documenta.

La sola posibilidad de esta cuarta hipótesis puede provocar una ola de pánico entre los más de 12.000 pacientes españoles recuperados.

Mi mejor juicio profesional es que estamos en la tercera interpretación. He solicitado a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEEIMC), un pronunciamiento al respecto, recabando la información necesaria en detalle.

Creo, además, que los que difunden este tipo de noticias deberían ser muy conscientes de las repercusiones. Quería resaltar que la fuente de la noticia no es el Ministerio de Sanidad sino "según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio que preside" (sic).