Abogado de un actor argentino asegura no creer en la justicia de Nicaragua

Fernando Burlando, abogado del actor argentino Juan Darthés, acusado de supuesta violación a la actriz Thelma Fardin, aseguró este viernes que Nicaragua, donde tiene que ser juzgado, es un país que "reúne todas las condiciones y las características para que no haya justicia".

Burlando declaró a diversos medios que desconfía del sistema democrático del país centroamericano y que su pretensión es que el juicio tenga lugar en Brasil, donde actualmente reside el actor, y allí "tendrán que pedirle disculpas a Juan Darthés".

"Todo esto que ahora es rimbombante, petardista, que es noticia, el día de mañana cuando se produzca la prueba y vean lo que hay o mejor dicho lo que no hay, seguramente esto va a terminar como pronosticamos desde el principio", aseveró.

Juan Rafael Pacífico Dabul, también conocido como Juan Darthés, fue acusado formalmente por la Fiscalía de Nicaragua por un delito de "violación agravada".

Hace dos semanas, la Justicia nicaragüense giró una orden de captura internacional en contra del actor.

Según la denuncia, el actor se aprovechó de su "vínculo de confianza" con Fardin para cometer la agresión sexual en un hotel de Managua, cuando ella tenía 16 años, durante la gira de la serie de televisión "Patito feo: El show más lindo", que ambos protagonizaban.

Tras la acusación de la fiscal nicaragüense Dinarte Cárcamo, el actor fue presentado como acusado e identificado con su número de cédula, según los datos generales del asunto publicado en el sistema electrónico del Poder Judicial.

El abogado de Darthés en Managua, César Guevara, solicitó al juez del caso, Ceslo Urbina, que no se efectuase la orden de captura en contra del actor argentino.

Además, le solicitó al juez que investigase el pasado de la actriz para que descartasen dudas de si la intérprete sufrió abuso sexual o no.

Asimismo, Darthés pidió que se citara a la denunciante para que declarase si acusó en el pasado a un exnovio de su madre -o a otros- de intentar abusar de ella, y también si fue víctima de violación u otra violencia sexual.

El juez Urbina desestimó por el momento el pedido de investigar el pasado de la actriz.

Fardin acusó públicamente al actor en diciembre de 2018 en un vídeo donde relataba la supuesta violación, y anteriormente se desplazó a Nicaragua para presentar la denuncia.

"En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara", contó la actriz.

El hecho tuvo una gran repercusión en Argentina que inspiró el 'hashtag' en las redes sociales de #Mirácómonosponemos como forma de repudio a la supuesta agresión.

El actor concedió una entrevista en la que aseguró que "nunca" violó a "nadie" y que fue la propia Fardin la que trató de seducirlo y él le dijo que "no".