Ansel Elgort será el protagonista de la nueva versión de "West Side Story"

El joven actor estadounidense Ansel Elgort, de 24 años, será el protagonista de la nueva versión de "West Side Story" que prepara Steven Spielberg, informó hoy The Hollywood Reporter.

El intérprete encarnará a Tony, un papel que interpretó Larry Kert en la obra original de Broadway, en 1957, y que llevó a cabo Richard Beymer en el clásico cinematográfico de 1961.

Tony Kushner, guionista nominado al Oscar y ganador del Pulitzer, es el encargado de redactar esta nueva versión del musical, una pieza original escrita en 1957 por Arthur Laurents y Stephen Sondheim con música de Leonard Bernstein.

Spielberg lleva buena parte de este año dedicado a la selección del reparto de este proyecto, que adapta el clásico de "Romeo y Julieta" a las calles de Nueva York en la década de 1950 y que propone un enfrentamiento entre blancos y puertorriqueños.

Según la publicación, el cineasta ha seguido la pista a centenares de actores y bailarines en Nueva York, Los Angeles, Miami y Puerto Rico.

La elección de Elgort permitirá que el rodaje de la historia se lleve a cabo el próximo verano, indicó la revista.

Elgort llamó la atención del espectador por primera vez en el drama adolescente "The Fault in Our Stars y ha sido visto en cintas como "Divergent" e "Insurgent" antes del éxito que le supuso "Baby Driver", a las órdenes de Edwar Wright.

"West Side Story", dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, se hizo con diez Oscar, incluido el de mejor película.

Según The Hollywood Reporter, los primeros anuncios para la selección del reparto de esta nueva versión comenzaron a divulgarse en enero y pusieron énfasis en que los personajes de María (Natalie Wood), Anita (Rita Moreno) y Bernardo (George Chakiris) sean interpretados por actores latinos.