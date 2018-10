Buñuel y el cine brasileño se abren hueco en el festival Animation is Film

Una esperada cinta española sobre un Luis Buñuel en busca de su voz artística y un imaginativo y alegórico filme de Brasil son dos de los principales representantes del cine latino en Animation is Film, un festival de animación que durante este fin de semana ha tomado el corazón de Hollywood.

El famoso Teatro Chino, situado en el Paseo de la Fama de Los Ángeles (EE.UU.), ha acogido estos días la segunda edición de este certamen promovido por la influyente distribuidora de animación GKIDS y que explora las películas animadas más allá del cine comercial y taquillero.

Además de la española "Buñuel en el laberinto de las tortugas" y la brasileña "Tito e os pássaros", Animation is Film ha contado con otras películas con sabor latino como "Pachamama", del cineasta argentino Juan Antín, y "Another Day of Life", codirigida por el español Raúl de la Fuente.

"Es una pasada, un sueño hecho realidad", resumió en declaraciones a Efe el director español Salvador Simó, el máximo responsable de "Buñuel en el laberinto de las tortugas", al poder hacer en Hollywood el estreno mundial de este largometraje.

Basada en la novela gráfica homónima de Fermín Solís, esta sobria y emotiva cinta retrata a un joven Luis Buñuel que, tras sus cintas surrealistas, se trasladó desde París a una pobrísima zona de Extremadura (suroeste de España) para rodar el duro documental "Las Hurdes" (1933).

"Lo que más me cautivó fue ver el conflicto en el que ese momento estaba Buñuel. Porque, claro, todos conocemos las películas que hizo después de 'Las Hurdes' y también lo que hizo antes, 'Un chien andalou' (1929) y 'L'age d'or' (1930), muy influenciadas por Dalí. 'Las Hurdes' fue un poco el punto de inflexión y es lo que me atrajo: ver el conflicto de un artista", señaló Simó.

"Nosotros decimos siempre que en la comarca de Las Hurdes entra Luis y sale Buñuel", añadió.

El director destacó que la "rugosidad de las líneas", "la simplicidad del grafismo", la banda sonora de Arturo Cardelús y los pequeños fragmentos en los que se intercala metraje real del documental de Buñuel ayudan a que el espectador del filme sea consciente de que, con más o menos licencias, aquello fue una historia real.

Además, la película muestra la gran amistad que unió a Buñuel y al artista Ramón Acín así como las "muchas contradicciones" que tenía el genio de Calanda.

"Buñuel era una persona con un carácter muy fuerte: le gustaba mucho gastar bromas, pero con un humor un poco suyo (...). Hemos intentado reflejar nuestra visión de esa historia, no tanto el Buñuel que todo el mundo conoce, sino un Buñuel joven, con 32 años, que era un director que estaba buscando su propio lenguaje, su propia forma de expresarse", indicó.

Desde una perspectiva completamente diferente, la película brasileña "Tito e os pássaros" apuesta por una animación poética y alegórica para narrar las aventuras de un niño en un mundo completamente atenazado por el miedo.

Gustavo Steinberg, uno de sus tres directores, admitió en declaraciones a Efe la relevancia del mensaje de la cinta (valentía frente al miedo, unión de la sociedad en contra del individualismo) cuando en Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro es el gran favorito para ser elegido presidente del país.

"Tenemos ganas de que llegue el estreno comercial de la película, que será a comienzos del próximo año, y es muy extraño porque quizá la estrenemos ya en un país de extremaderecha. Y es aterrador, pero, como dice la película, no podemos dejarnos dominar por el miedo: tenemos que intentar confrontarlo y encontrar una solución", dijo.

"Sabíamos que iba a ir mal (en Brasil), pero no creíamos que iba a ser tan malo y tan rápido. La gente se está volviendo loca debido al miedo", agregó.

Con una animación muy colorida e imaginativa, Steinberg señaló que quieren "hablar a los niños" sobre temas de gran calado social porque es "la única manera" de poder "concebir un nuevo mundo".

La segunda edición de Animation is Film, que cierra sus puertas hoy, también fue noticia a lo largo de la semana al prescindir del exjugador de baloncesto Kobe Bryant, ganador del Óscar por el corto de animación "Dear Basketball", como miembro de su jurado tras las peticiones en internet que reclamaban su retirada por haber sido acusado de violación de una joven de 19 años en 2003.