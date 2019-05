Dabiz Muñoz lleva a Cannes su obsesión visceral de hacer "algo unico"

El chef español Dabiz Muñoz llevó este jueves a Cannes la receta de su ambición, compuesta por su obsesión visceral por hacer "algo único", y con la que se ha alzado como embajador de la marca de helados Magnum con un nuevo helado creado por él para la ocasión.

"Toda mi carrera he estado obsesionado con hacer algo único y diferente, y lo sigo estando. Me gusta el 'leit motiv' de Magnum, el "Never stop playing" (nunca dejes de jugar), intenta siempre hacer algo diferente, romper las reglas y barreras", destacó en la ciudad francesa, sede del festival de cine hasta el 25 de mayo.

Vestido de negro y con americana estampada, Muñoz (Madrid, 1980) estuvo acompañado de otros cuatro embajadores internacionales de la marca: la cantante francesa Aya Nakamura, la modelo alemana Palina Rojinski, la presentadora de radio británica Clara Amfo y el actor italiano Cristiano Caccamo.

Al frente de todos ellos, la empresaria estadounidense e icono de la moda Iris Apfel, de 97 años, que anuló su viaje a Cannes por una indisposición.

El chef español, dueño de los restaurantes DiverXO y StreetXO, subrayó que su éxito reside en hacer "algo que nadie puede hacer igual".

"No es fácil haber conseguido tres estrellas (Michelin), pero al final es cuestión de actitud, no solo en los negocios sino en la vida. Para mí, conseguirlo cuando tenía 27 años fue solo el principio, tenía claro que quería más", destacó en inglés.

El helado que dio a conocer y que hizo en directo para los asistentes al acto en la Croisette, el paseo marítimo de la ciudad, está elaborado, entre otros, con chocolate rubí, lima y pétalos de rosa caramelizados.

"Hemos hecho algo muy potente, muy sabroso. (...) Hace años la gente pensaba que ese chocolate era un error, algo inmaduro", dijo contento de que se haya descubierto su potencial.

Con "#NeverStopPlaying", Magnum destacó que quiere "inspirar a los consumidores a superar los prejuicios y romper con lo establecido para ser fieles a uno mismo", y apuntó que los embajadores elegidos representan ese espíritu desde cada uno de sus ámbitos.