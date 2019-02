Liam Neeson cuenta que deseó "matar" a una persona negra cualquiera tras la violación de una conocida

"Estuve dando vueltas con una porra, esperando que alguien se me acercara. Me avergüenza decirlo, pero lo hice tal vez durante una semana, esperando que algun [Neeson dibuja el gesto de las comillas en el aire] 'maldito negro' saliese de un pub e intentase algo conmigo para, ya sabes... poder matarlo". Con estas palabras recogía la periodista Clémence Michallon en The Independent, la historia que Liam Neeson le contó durante una entrevista.

El actor, de sesenta y seis años, se encontraba promocionando su última película, Venganza bajo cero, cuando la periodista le preguntó sobre cómo había construido su personaje -un padre que venga la muerte de su hijo-. "Hay algo primordial en la venganza", le contestó. "Te contaré una historia. Esto es verdad", afirmaba contundente.

Neeson cuenta a The Independent que hace años supo de la violación de una mujer de su entorno. "Ella manejó la situación de la violación de la forma más extraordinaria", dice Neeson en un un audio publicado por el periódico. "Pero mi reacción inmediata fue... Le pregunté, si sabía quién era. Me dijo que no. Le pregunté de qué color era. Me dijo que era una persona negra", tras lo cuál Neeson pasa a relatar que estuvo una aproximadamente una semana pensando en matar a una persona negra debido al incidente de su compañera.

"Al final de la entrevista", cuenta la periodista Clémence Michallon desde su perfil de Twitter, "Neeson me dijo educadamente que tenía una petición. Me dijo: 'si vas a utilizar la historia que te he contado, ¿sería muy cuidadosa?'. Le dije que sí, que siempre tengo mucho cuidado con lo que escribo", cuenta.

"Y entonces dijo, cambiando a su voz, 'si no, te encontraré', claramente bromeando con la voz que usa en la famosa escena de Venganza".

"No digo que Neeson se equivocase al sentir ira, ni que su respuesta fuera atípica en comparación con otras muchas personas en circunstancias similares", ha escrito Kuba Shand-Baptiste, editora de The Independent, en un artículo publicado a raíz de la entrevista de Michallon. "El profesor de psicología experimental en la UCL, Lasana Harris, describía que los 'prejuicios preexistentes' tienden a presentarse en muchas personas ante delitos como la violación, aunque, por supuesto, no podemos saber si fue así en el caso de Neeson. Pero hablo de una idea con siglos de antigüedad, utilizada para galvanizar a los racistas, en particular a los hombres blancos, con el fin de legitimar el trato violento a los negros", afirmaba la editora y columnista en el medio británico.

El actor irlandés es conocido por sus papeles en películas como La lista de Schindler, en la que estuvo nominado al Oscar, Michael Collins, por la que ganó una Copa Volpi a Mejor Actor en el Festival de Venecia, Los Miserables, Star Wars: La amenaza fantasma o Batman Begins. En los últimos años ha protagonizado varias películas de acción como El pasajero, Una noche para sobrevivir, Sin escalas o tres películas de la franquicia Venganza.