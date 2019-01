Manuel Valls inaugura en París una retrospectiva de la obra de su padre

El ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, inauguró este jueves en París la primera gran retrospectiva que se dedica en la ciudad a la obra de su padre, el pintor figurativo Xavier Valls.

Acompañado de su madre, Luisa, de su hermana, Giovanna, y de su pareja, la empresaria catalana Susana Gallardo, Valls se mostró orgulloso de la muestra, organizada en el Instituto Cervantes y que, en su opinión, constituye "un gran reconocimiento" de España a su padre a través de esa institución cultural.

"Eso es lo más bonito, aquí, en el Instituto Cervantes de París. Además, eso es mi padre: España y París", resumió.

Xavier Valls (1923-2006) se mudó en 1949 a la capital francesa gracias a una beca del Instituto Francés de Barcelona, y desde 1951 fijó su taller y residencia junto al Ayuntamiento, impregnando su obra del paisaje que le rodeaba.

"Es un figurativo que aprende también cosas de la abstracción, que es sensible a la geometría de Mondrian, pero que elige el camino de continuar la tradición, aunque es un continuador solitario, no pertenece a ningún grupo, no es un abanderado de nada", explicó a Efe el exdirector del Instituto Cervantes Juan Manuel Bonet, experto en su obra.

La muestra recopila autorretratos, retratos de su familia y tanto paisajes de París y de su Barcelona natal como de sus viajes a la campiña francesa, a Venecia o a Suiza, además de bodegones como "Corbeille aux coings" (1991).

Xavier Valls tuvo su primera exposición individual en París en 1963, en la Galería Henriette Gomès, y entre sus distinciones se incluye el haber sido nombrado en el año 2000 comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalitat de Cataluña en esa misma fecha.