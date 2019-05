Peter Eötvös será compositor residente en el Encuentro de Música de Santander

El húngaro Peter Eötvös será el compositor residente de la décimo novena edición del Encuentro de Música y Academia de Santander, que, del 1 al 27 de julio, volverá a reunir en el aula y en el escenario a estudiantes de las mejores escuelas de Europa y a reconocidos maestros.

La presencia de Eötvös es uno de los "grandes alicientes" de esta edición, según Paloma O´Shea, presidenta de la Fundación Albéniz, que hace casi ya dos décadas puso en marcha esta iniciativa innovadora en el mundo de la enseñanza musical, con el apoyo del Gobierno de Cantabria.

Peter Eötvös se suma a una lista de compositores de la que forman parte John Corigliano, Sofía Gubaidulina, Joan Guinjoan, Luis de Pablo y Krzysztof Pederecki y su música sonará en el concierto inaugural que él mismo dirigirá el 7 de julio en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

Según O´Shea, el músico húngaro es el "compositor de referencia en la actualidad" y sus óperas, obras sinfónicas y de cámara se estrenan con "gran expectación" en escenarios de todo el mundo.

En Santander dirigirá una de sus partituras, "The glinding of the eagle in the skies", dentro de un programa que también incluye la "Petrushka" de Stravinsky y el "Concierto para violín y orquesta" de Beethoven.

Este concierto será el primero de los 48 que se sucederán en las tres semanas del encuentro en el Palacio de Festivales, el Palacio de la Magdalena, la Iglesia de Santa Lucía, en Santander, y en escenarios de otras 21 localidades de la región.

Paloma O'Shea ha destacado también, durante la presentación de esta décimo novena edición, que este año se suman como profesores Miguel da Silva (viola), Andrea Lieberknetch (flauta) y la mezzosoprano Iris Vermillión (canto).

El director de orquesta Peter Czaba, que está al frente del encuentro desde su segunda entrega, ha señalado que, al contrario que en ediciones anteriores, no habrá compositores protagonistas en un programa que se caracteriza por su diversidad.

Ese papel, ha apuntado, le hubiera correspondido a Hector Berlioz cuando se conmemoran los 150 años de su muerte, pero el compositor francés escribió sobre todo obras sinfónicas y operas y el encuentro está centrado en la música de cámara.

Entre otros autores, alumnos y maestros interpretarán obras de Brahms, Schubert César Franz y compositores españoles como Joaquín Turina.

Czaba ha resaltado también que habrá un ciclo de liader (canciones) escritos por Clara y Robert Schumnann y que en el último concierto se podrá escuchar la versión para orquesta de cámara que hizo Schoenberg de "La canción de la tierra" de Mahler.

Otra de las actividades previstas para acercar la música clásica al público son los encuentros previos a los conciertos, entre ellos el que protagonizará Peter Eötvös para explicar las claves de su trabajo.

Muchos de los jóvenes músicos que han participado en esta iniciativa desde que comenzó son hoy intérpretes solistas en prestigiosas orquestas europeas o profesores de grandes escuelas, ha destacado Czaba, quien cree que esa realidad da una muestra del trabajo que está haciendo la Fundación Albéniz.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado que el encuentro se ha convertido en "un auténtico laboratorio de innovación musical" con un enfoque además, a su juicio, muy acertado porque apuesta por el intercambio intergeneracional.

En su opinión, que jóvenes músicos aprendan de grandes maestros enriquece el universo musical y también a la propia sociedad.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado que el encuentro es uno de los referentes culturales del verano y se ha mostrado convencida de que ofrece una "experiencia inolvidable" a los jóvenes participantes.