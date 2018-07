El 'synthpop' de The Human League clausura La Mar de Músicas 2018

Los británicos The Human League, creadores del 'synthpop' a finales de los 70, han clausurado los conciertos principales de La Mar de Músicas 2018, una de las ediciones más eclécticas de los últimos años y que ha tenido como país invitado a Dinamarca, dos de cuyos grupos, Liima y Den Sorte Skole, han cerrado el programa del festival cartagenero.

Con una escenografía retrofuturista, la banda británica ha comenzado su repertorio con 'Sky', correspondiente a su noveno y último trabajo de estudio, 'Credo', grabado en 2011.

La formación actual, en la que solo queda el vocalista y compositor Philip Oakey como miembro de la banda original, ha empezado a levantar los ánimos del Auditorio Parque Torres, con una representativa muestra de espectadores británicos, con 'Mirror man', grabada en 1982, uno de sus mejores ejemplos de por qué fueron los iniciadores de la mezcla del pop y los sintetizadores.

Actualmente, Oakley sigue acompañado por Joanne Catherall y Susan Ann Sulley, que se sumaron a The Human League tras la ruptura de la formación original en 1980, y con las que grabó éxitos como 'Soundtrack to a generation' y 'Heart like a wheel', de su LP Romantic?, o 'Sound of the crowd', correspondiente a Dare (1981).

Una de las sorpresas de la noche ha sido la versión de 'Behind the mask' grabada en 1993 con Yellow Magic Orchestra sobre el original del japonés Ryuichi Sakamoto, a la que ha seguido 'Seconds', otra de esas canciones marca de la casa, con melodías pegadizas y letras simples.

'The Lebanon' o 'Human' han rebajado el ritmo de una actuación que ha vuelto a subir de revoluciones con 'Open your heart', el sencillo que sirvió de presentación al disco 'Dare', grabado en 1981, y del que también han interpretado 'Love action'

Tras tocar 'Tell me when'y '(Keep feeling) Fascination', ha llegado el momento más esperado de la noche, su 'Don't you want me', que ha sido coreada por los espectadores que casi han abarrotado el Auditorio Parque Torres.

Finalmente, la banda británica se ha despedido con un bis protagonizado por 'Being boiled', el primer sencillo que grabaron en su carrera y 'Electric dreams'.

La jornada ha tenido como uno de los platos fuertes el concierto de cierre en el Antiguo CIM de Soleá Morente, hija de Enrique Morente y Aurora Carbonell, que ha presentado su combinación de pop y flamenco de su nuevo disco Ole Lorelei junto a Napoleón Soto.

También ha tenido lugar la clausura del escenario de la plaza del Ayuntamiento con la actuación del ecuatoguineano Álex Ikot, que ha tocado durante su larga carrera con algunos de los más grandes músicos africanos, como Manu Dibango o Youssou N'Dour y haber iniciado sus pasos al lado del batería más conocido del continente, el mítico Tony Allen.

La Mar de Músicas 2018 ha concluido su travesía en el Castillo Árabe, con el grupo danés Liima y Den Sorte Skole, que han dado la última muestra de la decena de bandas de este país escandinavo que han pasado por Cartagena en los últimos diez días.

De esta forma, se despide la vigésimo cuarta edición de La Mar de Músicas, que comenzó con la gira de despedida de la salsa del panameño Rubén Blades y que entregó su premio a la reina de la cumbia colombiana, Totó La Momposina.