Vanesa Martín: "Mi corazón rige mis pasos y he de ser consecuente con ello"

Transcurridos pocos meses del final de su última gira, que la consolidó como una de las cantautoras de mayor éxito en España, Vanesa Martín vuelve al mercado con canciones que dejan al descubierto todas sus facetas, incluida la de la culpa "por las decisiones que se toman o se dejan de tomar".

"Durante un momento de mi vida reciente, eso me atormentaba mucho", reconoce la cantante y compositora en una charla con Efe en la que, sin entrar en detalles, asegura que ha aprendido a aceptarse "completamente": "Mi corazón es lo que rige mis pasos y mi pasión, también mis desvelos, y he de ser consecuente con ello".

Así lo dejó escrito en los versos del sencillo "Inventas" que dan título a su sexto disco de estudio, "Todas las mujeres que habitan en mí" (Warner Music), que sale mañana a la venta. "... Juro que hay algunas que yo ni conozco / Inevitablemente ya me acostumbré / A dejarle a la izquierda lo que no controlo", prosigue el tema.

Todo es parte del aprendizaje "profesional y también personal" de estos años, especialmente del legado de su anterior álbum, "Munay" (2016), con el que Martín (Málaga, 1980) alcanzó la categoría de doble platino en ventas y número 1 en España y cuya extensa gira concluyó el pasado mes de marzo.

"He descansado poco", concede, "pero son las canciones las que marcan el ritmo", señala sobre unas composiciones que surgieron casi por la puerta de atrás, en los "pocos momentos" en los que andaba por casa o incluso en el AVE.

Cuando su discográfica la contactó para tantear su siguiente proyecto, no era siquiera consciente de la cantidad de temas que había logrado reunir en esas idas y venidas locas.

"Creo que nacieron de agarrarme tanto a mi centro, a mi esencia y a mi equilibrio en esos momentos de conocer a tanta gente, de ir tan rápido y con tan poco tiempo libre", insiste.

Cada canción refleja una personalidad, de ahí el título del álbum, el "más íntimo, serio, atrevido y sensual" según Warner Music, descripción con la que se muestra conforme. "Es un disco que incita a vivir", añade, algo que se percibe desde la portada, en la que sonríe para el pintor Adrián Torres.

Como "Munay", "Todas las mujeres que habitan en mí" ha sido grabado con Eric Rosse como coproductor entre Los Angeles y Málaga, ciudad que arroja sus destellos en temas como "Abril", "unas sábanas blancas tendidas al sol en un patio andaluz, con olores a jazmín y azahar y el puchero de tu madre en la cocina".

"Es una de las licencias de este disco, en el que me he agarrado mucho a mi raíz", señala Martín, preocupada por lograr "un sonido orgánico y moderno" en el que "los arreglos fluyan de manera natural" para no interferir con el mensaje.

Y entre esos mensajes, más allá de la historia de amor evidente, su autora atisba "mucho de igualdad, de pelea porque cada uno tenga lo que merece y por no conformarnos con lo que no nos haga felices, también de libertad y de no etiquetarsse, de no censurar".

La progresiva proyección internacional de Vanesa Martín queda ilustrada en tres colaboraciones con artistas de otros países en los que su música está triunfando: el argentino Abel Pintos, la puertorriqueña Kany García y la portuguesa Mariza, junto a la que interpreta "Pídeme".

"Mis primeros años en Madrid me pasaba todo el día con Mariza en los oídos. Esa canción no la compuse pensando en ella, pero cuando surgió la oportunidad de la colaboración, llevaba su nombre", explica Martín, que ya ha cosechado en el país vecino un gran éxito con "Porque queramos vernos" junto a Matias Damásio.

Aunque RTVE la tentó para escribir uno de los temas candidatos a representar a España en Eurovisión, no pudo cumplir con el cometido por falta de tiempo, informa. Y es que ya tiene la mirada puesta en su próxima gira, en cuya preparación lleva dos meses enfrascada y de la que hoy se ha desvelado que la llevará el 15 de noviembre de 2019 al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Por Javier Herrero