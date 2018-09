Isaki Lacuesta gana su segunda Concha de Oro en San Sebastián con 'Entre dos aguas'

El reencuentro entre los hermanos gitanos Isra y Cheíto ha otorgado al cineasta Isaki Lacuesta su segunda Concha de Oro por Entre dos aguas, continuación de su cinta de 2006 La leyenda del tiempo. Repite gesta desde que en 2011 obtuviera el máximo reconocimiento del certamen con Los pasos dobles.

De cerca le ha seguido en la sección oficial Alpha, the right to kill, del filipino Brillante Mendoza, que ha recibido el Premio Especial del Jurado, presidido este año por el realizador estadounidense Alexander Payne. La cinta se sitúa en Manila, en un contexto en el que el gobierno impone enérgicas medidas contra las drogas ilegales.

Dos de los premios más importantes han recaído en la cinta Rojo: Concha de Plata al mejor director para Benjamín Naishtat y Concha de Plata al mejor actor para Darío Grandinetti. "La cultura dignifica", ha aclamado su realizador, ya con la recompensa en sus manos.

La cinta argentina ha dado lugar a uno de los discursos más comprometidos de la ceremonia de entrega, emitido por su protagonista. " Rojo advierte sobre cualquier cosa que se pueda preparar, sobre todo en estos momentos en los que parece que la derecha y el fascismo han vuelto a crecer en el mundo", ha alertado.

El bailarín Carlos Acosta, cuya historia se cuenta en 'Yuli'

No ha sido el único galardonado que ha aprovechado sus minutos de gloria para arremeter contra líderes y medidas políticas tomadas en la actualidad. El ganador del Premio al mejor guion ex aequo Paul Laverty por Yuli, de Icíar Bollaín, ha criticado el bloqueo que Estados Unidos lleva imponiendo a Cuba desde hace 58 años. Ha denunciado que "solo están a su favor los expertos en castigo colectivo sobre la población civil".

Sus compañeros condecorados en la categoría han sido los franceses Louis Garrel y Jean-Claude Carrière, por su libreto de Un hombre fiel. El primero se ha acordado del cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que lleva 24 años encerrado en la cárcel. "Que Rusia escuche lo que la comunidad internacional está pidiendo", ha reclamado.

La Concha de Plata a la mejor actriz ha caído en manos de la noruega Pia Tjelta, por su interpretación en Blind Spot. Rodada en un único y valiente plano secuencia, retrata el desasosiego de una madre cuya hija adolescente se intenta suicidar tirándose por la ventana.

Pia Tjelta, la premiada protagonista de 'Blind spot'

En los apartados elegidos por el público, el largometraje de animación Un día más con vida ha tomado el relevo a Tres anuncios en las afueras, laureada en la pasada edición. La película de Raúl de la Fuente y Damian Nenow ha superado por sólo dos décimas a la ganadora del Premio del Jurado en Cannes Capernaum, de la cineasta libanesa Nadine Labaki.

En cuanto al reconocimiento a la Mejor película europea, elegida también por los espectadores, ha recaído en la propuesta belga de Lukas Dhont Girl. La cinta cuenta la historia de un adolescente transexual que quiere ser bailarina. Por último, el Premio Horizontes Latinos lo ha obtenido Familia sumergida, de María Alché, un retrato de la pérdida de una hermana protagonizado por Mercedes Morán.

El Festival de San Sebastián cierra sus salas hasta el próximo mes de septiembre, en una edición en la que el certamen ha mostrado su apuesta la igualdad, con la firma de la Carta por la paridad y la presentación del Colectivo Directoras de Fotografía. Habrá que esperar otros doce meses para que en las calles de la ciudad donostiarra vuelva a respirarse cine, y para comprobar si, como reclamó la actriz Juliette Binoche, "lo que impera es el arte, y no que haya más películas de hombres o de mujeres".