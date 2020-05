Youtube elimina el documental de Michael Moore contra las energías renovables de su plataforma

La plataforma de vídeos Youtube ha eliminado el polémico documental Planet of Humans, producido por Michael Moore, debido a una infracción de derechos de autor. La decisión sucede tras la denuncia del fotógrafo británico Toby Smith de quien Moore y el director Jeff Gibbs habrían tomado imágenes sin su permiso.

Además, el fotógrafo especializado en medio ambiente confesó en una entrevista con The Guardian que no estaba de acuerdo con el mensaje de la película ni con "el uso engañoso de los hechos en su narrativa". No obstante, Gibbs ha negado ante diversos medios estadounidenses cualquier violación de derechos de autor en una película que acumulaba 8 millones de visitas hasta el pasado martes.

"Este intento de defenestrar nuestra película y evitar que el público la vea es un acto de censura flagrante por parte de la crítica política", expresó el cineasta. "Es un mal uso de la ley de derechos de autor derribar una cinta que ha abierto un debate serio sobre cómo algunas partes del movimiento medioambiental se acuestan con Wall Street", prosiguió.

Si bien las imágenes de Smith, pertenecientes a su documental Rare Earthenware (Extraño lodazal), se acreditan al final del metraje, sus productores condenan que hayan sido retorcidas por Moore y sus socio "para representar una narración poco investigada y por eso bastante peligrosa". La denuncia por derechos de autor solo es la última ficha en caer de un proyecto accidentado desde su estreno y que ya fue retirada a finales de abril de la página web de su misma distribuidora.

Planet of the Humans, que apareció como la gran sorpresa en las redes sociales durante la celebración del Día de la Tierra, se convirtió al instante en una de las películas más controvertidas acerca de la acción humana sobre el planeta. Apenas tres días después de su estreno, algunos de los más importantes científicos climáticos criticaron en una carta abierta que la información que aparece está llena de sesgos y errores y que ignora la tecnología y las investigaciones que se han desarrollado en los últimos años.

"No existe una solución perfecta para nuestros desafíos energéticos. Pero esta película no lidia con estas preguntas espinosas; vende falsedades", escribió la profesora de la Universidad de Santa Bárbara y autora del libro La política del cortocircuito, sobre energía limpia, en Vox. Por su parte, Michael Moore defendió hasta el final su creación y decidió mantenerla en YouTube hasta ahora. Pero no han sido las imprecisiones ni la controbersia lo que ha terminado por derribarla de esta plataforma también, sino una denuncia por derechos de imagen. Ante esto, el famoso director de Farenheit 9/11 aún no ha emitido respuesta.