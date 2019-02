El monólogo de los Goya afea la ausencia de Pedro Sánchez y reparte a izquierda y a derecha

En su monólogo inicial, los nuevos presentadores de los Goya no han escatimado en comentarios mordaces. El primero ha sido para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién no ha asistido a la gala. Algo que no ha gustado demasiado a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que han comentado "bueno, si la gala se hace larga, pues siempre tiene tiempo de llegar. Además tiene un avión y puede venir con su perro, todo son ventajas".

Hablando de Todos lo saben, dirigida por Asghar Farhadi, Buenafuente ha dicho: "La película narra la historia de un montón de gente encerrada en una casa todos desconfiando de todos creyendo que el malo es el otro: parece un Congreso de Podemos".

Y más tarde le ha tocado a la derecha, cuando los presentadores hablaban de la película Entre dos aguas, dirigida por Isaki Lacuesta, Silvia Abril ha dicho "es la historia de dos hermanos, uno que ha triunfado en la vida, y otro que no y lucha por reinsertarse en la sociedad", a lo que Buenafuente ha contestado "un poco como Pablo Casado y Albert Rivera. Aunque no se muy bien quién sería quién".