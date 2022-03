El PP felicitó 16 veces a Nadal y ninguna a los nominados a los Oscar

El próximo domingo, el cine español vivirá una cita histórica. Cuatro nominados a los Oscar, algo nunca visto. Desde que se anunciaron las nominaciones el pasado 8 de febrero, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y enhorabuena para Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, los cuatro españoles que pueden conseguir la estatuilla. Celebridades, políticos, todos dieron la enhorabuena… ¿Todos? No, todos no: desde la derecha se ignoró el éxito histórico del cine español. No hubo un tuit desde la cuenta oficial del PP. Tampoco de Pablo Casado, líder en aquel momento. No lo puso Núñez Feijoo, actual líder de los populares. Ni siquiera Andrea Levy, la persona con más afinidad cultural de todo el partido y responsable de Cultura del ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, no lo hizo Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que tres de ellos son madrileños.

Desde aquel 8 de febrero ha pasado un mes y medio. Nadie se ha acordado. ¿Ha sido un olvido inocente o se ha ignorado al cine español? Un repaso histórico al timeline de la cuenta oficial del PP y de las figuras más importantes del partido deja en claro que el cine español no es una de sus prioridades y que solo se han acordado de ellos cuando han podido utilizarlo mediáticamente, pero los datos son más que evidentes. La cuenta oficial del PP, desde que se abrió en febrero de 2009, nunca ha escrito un tuit mencionando en su contenido a Penélope Cruz, Javier Bardem o Pedro Almodóvar.

Oportunidades han tenido de sobra. Fue precisamente en 2009 cuando Cruz ganó su Oscar como Mejor actriz de reparto, y desde entonces ha estado otra vez nominada. Ha sido reconocida con el César de Honor, ha inaugurado Cannes junto a Bardem y un reparto entero de intérpretes españolas en una edición en la que ni siquiera el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, con el PP en el poder, les felicitó. Este año se ha llevado la Copa Volpi en Venecia convirtiéndose en la primera actriz española en lograrlo en toda la historia.

La búsqueda no es mucho más optimista al introducir otros nombres. Ni un tuit a Bardem (nominado al Oscar en 2010), ni a Almodóvar (candidato al Oscar en 2019 por Dolor y Gloria). Ni siquiera a Antonio Banderas, que optó al Oscar en 2019 o a Carla Simón, Oso de Oro en la pasada Berlinale por Alcarràs. ¿Qué ha pasado cuándo ha habido un español nominado al Oscar (entre ellos cortometrajistas como Sorogoyen o Esteban Crespo)? Tampoco. A los únicos Oscar a los que les han dedicado unos caracteres son a López y Puente, rivales en el PSOE, para atacarlos. Cuando uno busca en su timeline la palabra “suerte” solo la encuentra para deportistas, no para la gente del cine (excepto una vez, cuando Casado fue a los premios del cine español).

Los Goya tampoco son santo de su devoción, y al buscar todos los mensajes escritos que contienen la palabra Goya o alguno de los hashtags como #premiosgoya, #goya2022 o alguno de los años anteriores solo da como resultado un tuit dando la enhorabuena a Campeones, un tuit el año que Pablo Casado fue a la gala (2018). El 13 de febrero de este año, un día después de la ceremonia de los Goya, sí que dedicaron un tuit para criticar que Pedro Sánchez fue en el Falcon. Ni uno dando la enhorabuena a los ganadores.

El olvido con el cine español contrasta con la efusividad con la que celebran, por ejemplo, cualquier partido de Rafa Nadal. Hasta en 15 ocasiones le han felicitado desde la cuenta oficial del PP. El pasado 30 de enero, cuando ganó el Open de Australia, hasta en dos ocasiones. También con los medallistas olímpicos se realizó una labor para felicitar a todos los españoles en los pasados juegos de Tokio, aunque no todos tuvieron el mismo trato.

Isabel Díaz Ayuso tampoco se ha destacado por su amor al cine español, pero sí que ha tuiteado en varias ocasiones con menciones al cine. Este año recibió a Alberto Mielgo y a aquellas producciones ganadoras del Goya que contaran con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Después colgó una foto del encuentro dando la enhorabuena a todos. También lo ha hecho cuando acude a ceremonias como los Forqué y los Platino (premios cuyo presidente es Enrique Cerezo) en su edición de Madrid. También ha dedicado un tuit a Santiago Segura y hasta le dedicó un tuit a Javier Bardem, pero fue para insultarle. “Bardem, lo más parecido entre el frutero de tu artículo y lo q sucede con la #leysinde es lo q le hacen a lo comerciantes catalanes”, escribió en 2010.

El Estado de derecho y la justicia española, por los suelos en los #Goya2012 Vamos, la imagen que España necesita ahora. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 19, 2012

También ha escrito varias veces citando a Almodóvar, pero nunca para darle la enhorabuena por sus éxitos. El 11 de agosto de 2016 le mencionaba en el siguiente tuit: “El tema trans, gay, etc. está estigmatizado. Nadie quiere ir a un aula a hablar a niños como si fuera una gran peli de Almodóvar”. En febrero de 2015 alabó el discurso de Banderas en los Goya, pero aprovechó para decir que Almodóvar había politizado la gala. Cinco años antes retuiteó a un usuario que decía: “Ya solo falta Almodóvar diciendo que el PP ha querido dar un golpe de Estado. Me reiría si no fuera patético”. Los Goya tampoco parece que le gusten mucho, el 24 de febrero de 2013 se reía y retuiteaba de un comentario que ridiculizaba la ceremonia del cine español: “No hace falta comparar los Goya con los Oscar. Tampoco hay que ser crueles”.

Ese mismo año se dedicó a criticar toda la ceremonia con cuatro tuits en los que decía que daban mítines en vez de discursos y que ofendían a los espectadores con sus palabras. Un día después felicitaba solo a Juan Antonio Bayona por su premio. Un año antes escribía el siguiente tuit el día de la ceremonia: “El estado de derecho y la justicia española por los suelos en los #Goya2012 Vamos, la imagen que España necesita ahora”. La ceremonia también le sirvió para atacar a Cataluña recordando la ceremonia celebrada en Barcelona en el año 2000 en la que Pedro Almodóvar pidió al público que cantara el cumpleaños feliz al príncipe Felipe. Bajo alguno de los hashtags de los Goya aprovechó también para tuitear el recogido de pelo de su amiga Cristina Cifuentes en 2016.

¿Y bajo la palabra “enhorabuena”? Ahí Ayuso ha mostrado más interés por la cultura, aunque no mucho por el cine. Por supuesto, muchos deportistas, tuits dando la enhorabuena a Plácido Domingo (meses antes de que saltara el escándalo de sus abusos), a Boadella, Vargas Llosa… y uno a un ganador del Goya, Manuel Cristóbal, productor de Buñuel en el laberinto de las tortugas y responsable del área de cine en la Comunidad de Madrid. Lo hace bajo el mando de Marta Rivera de la Cruz, anteriormente en Ciudadanos y concejala de Cultura en la Comunidad. Ella sí que ha felicitado siempre a nuestros intérpretes y al cine español por sus premios y nominaciones.

Otra de las personas más sensibles con la cultura en el PP es Andrea Levy. Es la concejala del sector en el Ayuntamiento de Madrid. Dedica tuits a los Goya, al centenario de López Vázquez, a los premios Forqué… pero ni rastro de Bardem, Almodóvar o Penélope Cruz. Ni por sus nominaciones al Oscar, ni por la Copa Volpi de Penélope ni por inaugurar Venecia con Madres paralelas. Ocho días antes de las nominaciones de los Oscar sí que felicitó a Nadal por su Gran Slam.

Los Goya o como hacer de la hipocresía un ejercicio de pretendido estilo progre — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 18, 2013

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se acuerda desde hace años de los nominados gallegos en las galas de los Goya. No hay rastro de ningún tuit más a otros miembros del sector. Por supuesto no están Bardem, Penélope Cruz y Almodóvar, que parecen las bestias negras de la derecha. Al buscar todas las veces que ha dado la 'enhorabuena' en un tuit no hay rastro de ellos, aunque sí de muchos deportistas y selecciones deportivas en sus éxitos internacionales. Este 30 de enero también felicitó a Rafa Nadal, aunque ocho día después se olvidara de los españoles en los Oscar.

El alcalde de Madrid también se ha rendido hasta en 13 ocasiones al tenis, además de otras muchas menciones a la selección y a muchos deportes. Para la gala de los Goya, unos cuantos insultos. El 20 de marzo de 2018 le dedicaba a Pablo Iglesias el siguiente tuit: “La próxima vez que te pongas el esmoquin para ir a la Gala de los Goya, acuérdate de contarle al gremio lo de legalizar el top manta. Un consejo: lleva casco”; y en 2013 escribía: “Los Goya o como hacer de la hipocresía un ejercicio de pretendido estilo progre”. Contrasta con sus mensajes a los premios Platino y Forqué, organizados en Madrid. De hecho, llegó a entregar junto a Ayuso un galardón (el premio Forqué en educación y valores) en la ceremonia de 2020. Este año se acordó de despedir a Verónica Forqué, pero por supuesto no de los españoles nominados a los Oscar. Nunca ha escrito la palabra “Penélope” o “Bardem” en Twitter, igual que muchos de sus compañeros.

Con Almodóvar tuvo que hacer una excepción. En 2018, cuando ejercía de portavoz en el Ayuntamiento, cuestionó la “honorabilidad” del cineasta para ser nombrado hijo adoptivo de Madrid por aparecer en los papeles de Panamá. La polémica generada por sus palabras le hizo rectificar. Votó a favor y hasta puso un hilo argumentando su decisión y dándole la enhorabuena al cineasta. Nunca se la ha vuelto a dar por ninguno de sus éxitos (nominación al Oscar incluida).

Muestras que confirman una vez más la mala relación del PP hacia el cine español desde 2003, año en el que la industria gritó “No a la guerra” en una ceremonia presentada por Alberto San Juan y Guillermo Toledo y que provocó la ira de la derecha, que comenzó una campaña de desprestigio de nuestro cine consolidada con el aumento del IVA cultural y los constantes feos de ministros del sector como José Ignacio Wert, que llegó a no ir a los Goya, o del ministro de Hacienda Montoro, que justificó el recorte histórico al sector en los presupuestos generales del estado argumentando que el problema del cine español era “de calidad”.