El creador de 'Hannibal', contra el tráiler de 'Bohemian Rhapsody' por silenciar la homosexualidad y el sida

Los más de cuatro millones y medio de visualizaciones del tráiler de la película Bohemian Rhapsody en YouTube en un sólo día demuestran la gran expectación y revuelo que ha causado el adelanto de la película protagonizada por Rami Malek.

Su distribuidora, 20th Century Fox, define el film como una celebración de la música de Queen y de su cantante Freddie Mercury. Sin embargo, ni el tráiler ni su descripción han tenido la respuesta que esperaban. En seguida han surgido algunas críticas como la formulada por Bryan Fuller, creador de series como Hannibal o Pushing Daisies, que arremetió en su cuenta de Twitter contra este avance. El productor denuncia la invisibilización del sida que terminó con la vida del cantante en 1991 y sus relaciones con hombres, mientras que sí que deja ver su atracción por las mujeres.

ANYONE ELSE MILDLY ANNOYED (enough to tweet about it) THAT THE #BohemianRapsody TRAILER FEATURES GAY/BI SUPERSTAR FREDDIE MERCURY FLIRTING WITH AND TWIRLING WITH A WOMAN BUT NO INDICATION OF HIS LOVE OF MEN?