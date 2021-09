"Dr. Death": la terrorífica historia de un narcisista sin piedad

Madrid, 11 sep (EFE).- Con una terrorífica historia real y un reparto estelar encabezado por los actores Joshua Jackson, Alec Baldwin y Christian Slater, este domingo 12 se estrena en España en la plataforma Starzplay la serie "Dr. Death", inspirada en el médico estadounidense Christopher Duntsch, un neurocirujano que por su mala praxis dejó a decenas de pacientes mutilados o muertos.

Un joven carismático y aparentemente brillante que estaba levantando una floreciente consulta y convirtiéndose en una estrella emergente dentro de la comunidad médica de Dallas, después de acabar un máster en neurocirugía en 2010.

A través de triquiñuelas y trampas, aprovechándose de las particularidades y déficits del sistema de salud estadounidense, el doctor, interpretado por Jackson, logró hacerse un hueco, pese a que los pacientes entraban en su quirófano para someterse a complejas operaciones de columna vertebral y salían permanentemente mutilados o muertos.

Un ser terrorífico que acabó siendo bautizado como "dr. D" o "dr. Death" (doctor muerte) y al que Jackson reinterpretó con la libertad que le dio el que no fuera un personaje excesivamente conocido, según contó el actor en una entrevista con Efe hecha durante la promoción de la serie en Estados Unidos, donde fue estrenada en julio.

Pese a lo conocido de una historia que acabó también convertida en el podcast de Wondery “Dr. Death” (la película se nutrió de este documento sonoro), “la gente realmente no sabe quién era o cómo se movía por el mundo, así que lo interpreté con mucha libertad”, explicó el actor de títulos como "Little Fires Everywhere", "The Affair" o "Así nos ven".

Intentó, sobre todo, conocerlo a través de “las personas que lo rodeaban y que se enfrentaron a él”, ya que él “no es un buen narrador de su propia historia, porque es narcisista, cree cosas que no son ciertas para seguir haciendo las cosas que hace”.

Y es que lejos de considerarlo un psicópata al uso, "el malo, el malvado, un criminal, un monstruo", Jackson acabó comprendiendo que su verdadero instinto es que “él creía que estaba llevando al mundo a su propio nivel de genialidad y el mundo le falló”.

“Me parece que él aún sigue creyendo eso porque está loco", añade sobre Christopher Duntsch, que en la vida real se encuentra entre rejas tras ser condenado en 2017 a cadena perpetua por sus criminales acciones como cirujano.

Según se citó en el juicio, el dr. Death dejó secuelas en al menos 33 pacientes en los dos años que actuó antes de que fuera inhabilitado y condenado a cadena perpetua por el departamento de Justicia de Texas. Dos de sus pacientes murieron y al menos otros dos necesitaron silla de ruedas tras su operación, después de perder la movilidad.

A medida que las víctimas se fueron acumulando, dos compañeros médicos, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater), se propusieron detenerlo, enfrentándose con un complejo sistema de salud estadounidense donde el paciente no siempre es lo primero.

Y es que desde que comenzaron las sospechas pasaron más de dos años hasta que Duntsch fue inhabilitado, en los que siguió acumulando desastres. Su despropósito era tal que acudía frecuentemente al hospital sin dormir, después de una noche de fiesta y habiendo consumido cocaína.

Junto con el trío de doctores, el reparto de la serie lo completan Grace Gummer ("Mr. Robot", "The Hot Zone") y AnnaSophia Robb ("The Act", "Little Fires Everywhere").

Producida por UCP, división de Universal Studio Group, “Dr. Death” está escrita y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Patrick Macmanus (“The Girl from Plainville”) y está dirigida por un equipo conformado por las cineastas Maggie Kiley (“Dirty John,” “Riverdale,” “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”), Jennifer Morrison (“Euphoria”) y So Yong Kim (“ Historias del Loop” “Room 104”).

La serie fue estrenada en julio en Estados Unidos y llega ahora a España y Latinoamérica de la mano de Starzplay, el servicio "streaming" de vídeo bajo demanda bajo suscripción fija ofrecido por Starz.

Paula Escalada Medrano